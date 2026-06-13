Betterbird — почтовый клиент, форк Mozilla Thunderbird. Свободный проект, целью которого является усовершенствование популярного почтового клиента. Можно скачать Betterbird для Windows и GNU/Linux, есть Portable-версия.

Главной целью разработки Betterbird является улучшение Thunderbird силами небольшого сообщества. В Betterbird включаются те улучшения, которые давно запрашивались сообществом. Разработчики этого почтового клиента считают Mozilla недостаточно гибкой в вопросах включения некоторых важных изменений в программу и берут эту задачу на себя. В почтовый клиент включены разные функции (типа многострочного просмотра), небольшие функциональные улучшения (типа изменения размера панелей), и, что очень важно, исправление многих ошибок, некоторые из которых висели в запросах годами. Технически, проект берёт актуальную версию Thunderbird и применяет набор патчей, включающих новые функции и исправляющих ошибки.

Во главе разработки стоит Йорг Кноблох, бывший ведущий разработчик Thunderbird, который долгое время прилагал массу усилий для включения в почтовый клиент ряда важных улучшений и, не найдя понимания компании, создал свой форк. То есть, это не абы кто пилит форк, который мог бы насобирать не только новых функций, но и новых багов, а человек, хорошо знающий и код Thunderbird, и проблематику проекта в целом. Также громкое имя дает уверенность, что проект внезапно не загнется наскучивши создателям, как это бывает с небольшими проектами.

В общем и целом, это тоже Thunderbird, но с небольшими функциональными улучшениями (которые могут быть очень важны для конкретного пользователя), и рядом важных исправлений. Программа полностью совместима с дополнениями оригинала, а отсутствие телеметрии является ещё одним небольшим плюсом. Важно уточнить, что программа полностью совместима с профилями Thunderbird. Пользователь может установить Betterbird, указать папку профиля, полноценно работать и, в случае чего, вернуться к Thunderbird — все будет работать как прежде.

Основные преимущества Betterbird перед Thunderbird: