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Open Source Windows Linux

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Betterbird — почтовый клиент, форк Mozilla Thunderbird. Свободный проект, целью которого является усовершенствование популярного почтового клиента. Можно скачать Betterbird для Windows и GNU/Linux, есть Portable-версия.

Главной целью разработки Betterbird является улучшение Thunderbird силами небольшого сообщества. В Betterbird включаются те улучшения, которые давно запрашивались сообществом. Разработчики этого почтового клиента считают Mozilla недостаточно гибкой в вопросах включения некоторых важных изменений в программу и берут эту задачу на себя. В почтовый клиент включены разные функции (типа многострочного просмотра), небольшие функциональные улучшения (типа изменения размера панелей), и, что очень важно, исправление многих ошибок, некоторые из которых висели в запросах годами. Технически, проект берёт актуальную версию Thunderbird и применяет набор патчей, включающих новые функции и исправляющих ошибки.

Во главе разработки стоит Йорг Кноблох, бывший ведущий разработчик Thunderbird, который долгое время прилагал массу усилий для включения в почтовый клиент ряда важных улучшений и, не найдя понимания компании, создал свой форк. То есть, это не абы кто пилит форк, который мог бы насобирать не только новых функций, но и новых багов, а человек, хорошо знающий и код Thunderbird, и проблематику проекта в целом. Также громкое имя дает уверенность, что проект внезапно не загнется наскучивши создателям, как это бывает с небольшими проектами.

В общем и целом, это тоже Thunderbird, но с небольшими функциональными улучшениями (которые могут быть очень важны для конкретного пользователя), и рядом важных исправлений. Программа полностью совместима с дополнениями оригинала, а отсутствие телеметрии является ещё одним небольшим плюсом. Важно уточнить, что программа полностью совместима с профилями Thunderbird. Пользователь может установить Betterbird, указать папку профиля, полноценно работать и, в случае чего, вернуться к Thunderbird — все будет работать как прежде.

Основные преимущества Betterbird перед Thunderbird:

  • Множество исправлений важных проблем, которые годами не устраняются в Thunderbird.
  • Более оперативное реагирование на новые проблемы. Также разработчики сообщают Mozilla об устраненных проблемах, помогая разработке Thunderbird.
  • Режим многострочного просмотра, как в Microsoft Outlook.
  • Кодирование цветом разных аккаунтов для удобства идентификации писем.
  • Панель вложений в верхней части окна.
  • Возможность изменения размера панели заголовка письма.
  • Вторичные индикаторы сортировки.
  • Дополнительные варианты расположения окон.
  • Возможность редактирования заголовков сообщений.
  • Возможность изменения структуры сообщений.
  • Возможность обратного отображения ветки сообщений (от последнего к первому). В свернутой ветке первым будет отображено последнее письмо.
  • Расширены поисковые условия.
  • Поддержка регулярных выражений в поисковых запросах.
  • Игнорирование диакритических знаков быстрым поиском, поиском по папкам и фильтрами.
  • Глобальный и быстрый поиск в зашифрованных сообщениях PGP и S/MIME.
  • Улучшена функциональность иконки в трее.
  • Различные улучшения для фидов.
  • Улучшенный и настраиваемый множественный выбор.
  • Возможность выбора папки для автозагрузки.
  • Возможность открытия менеджера мероприятий во вкладке.
  • Поддержка Unix Movemail.
  • Возможность открывать ссылки из окна создания сообщения.
  • Прочие улучшения.
Интерфейс Betterbird
Интерфейс Betterbird
Календарь
Календарь
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Betterbird:

  • Эта версия основа Thunderbird 140.11.0 ESR.
  • Параметр mailnews.collapse_thread_to_most_recent позволяет отображать самый последний дочерний поток в корневом каталоге свернутой ветки.
  • Добавлена ​​настройка mail.strictly_ace, которая принудительно устанавливает заголовки в формате ACE/Punycode.
  • Исправлена ошибка формирования цепочек сообщений после удаления сообщения в обратном режиме просмотра цепочки сообщений.
  • Исправлены различные ошибки многопоточности благодаря включению последних исправлений Thunderbird.
  • Исправлена функция сброса порядка папок была доступна только для папок на уровне сервера.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Betterbird

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