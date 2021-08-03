Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.

Rufus поддерживает создание загрузочных флешек (Windows, Linux, UEFI...). Чаще всего используется для создания установочного диска с операционной системой (из уже готового образа), с которого можно загрузиться и установить операционную систему на голый компьютер. Также может использоваться для создания LiveUSB-носителя (загрузочный диск с операционной системой, не требующей установки), Windows To Go и многих других типов загрузочного софта (к примеру, аварийные флешки для диагностики и восстановления системы).

Rufus не поддерживает мультизагрузку. Программа идеально подходит для создания загрузочного диска с одним образом. Если же требуется создание носителя с несколькими ОС или набором загрузочного софта, то нужно скачать YUMI или Ventoy.

Интерфейс Rufus Метод загрузки Скачать образ Windows

Для создания установочного диска операционной системы Windows даже не требуется иметь образ — Rufus сам скачает ISO-образ операционной системы (предлагается список ОС) с официального сайта Microsoft и создаст загрузочный диск, с которого можно произвести установку системы. Важно отметить, что для этого нужно чтобы в программе была активна опция автоматического обновления. Перед началом копирования доступны такие настройки, как схема раздела, файловая система и размер кластера, а также несколько прочих параметров для более тонкой настройки.

Rufus поддерживает самые разные ISO-дистрибутивы. Вот список самых популярных: Windows XP (SP2+), Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2016, Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Debian, Fedora, FreeDOS, FreeNAS, Gentoo, GParted, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, KolibriOS, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, Parted Magic, Partition Wizard, Raspbian, ReactOS, Red Hat, rEFInd, Slackware, Super Grub2 Disk, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD.