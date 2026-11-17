Rufus — самый популярный инструмент для создания загрузочных флешек. Полностью бесплатный и с открытыми исходными кодами. Программа позволяет форматировать носитель, создавая загрузочную область и записывать нужный пользователю софт (чаще всего дистрибутив операционной системы). Смело скачивайте Rufus — это давно известный инструмент от уважаемого разработчика.
Rufus поддерживает создание загрузочных флешек (Windows, Linux, UEFI...). Чаще всего используется для создания установочного диска с операционной системой (из уже готового образа), с которого можно загрузиться и установить операционную систему на голый компьютер. Также может использоваться для создания LiveUSB-носителя (загрузочный диск с операционной системой, не требующей установки), Windows To Go и многих других типов загрузочного софта (к примеру, аварийные флешки для диагностики и восстановления системы).
Rufus не поддерживает мультизагрузку. Программа идеально подходит для создания загрузочного диска с одним образом. Если же требуется создание носителя с несколькими ОС или набором загрузочного софта, то нужно скачать YUMI или Ventoy.
Для создания установочного диска операционной системы Windows даже не требуется иметь образ — Rufus сам скачает ISO-образ операционной системы (предлагается список ОС) с официального сайта Microsoft и создаст загрузочный диск, с которого можно произвести установку системы. Важно отметить, что для этого нужно чтобы в программе была активна опция автоматического обновления. Перед началом копирования доступны такие настройки, как схема раздела, файловая система и размер кластера, а также несколько прочих параметров для более тонкой настройки.
Rufus поддерживает самые разные ISO-дистрибутивы. Вот список самых популярных: Windows XP (SP2+), Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2016, Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Debian, Fedora, FreeDOS, FreeNAS, Gentoo, GParted, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, KolibriOS, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, Parted Magic, Partition Wizard, Raspbian, ReactOS, Red Hat, rEFInd, Slackware, Super Grub2 Disk, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD.
Что нового в последних версиях Rufus:
Что нового в Rufus 4.15:
- Добавлена поддержка архитектуры RISC-V 64 загрузчиком UEFI:NTFS. Теперь Rufus может работать с компьютерами или платами с этим процессором.
- Улучшены проверки при использовании режима тихой установки Windows. Это позволит избежать проблем совместимости и появление ошибок.
- Улучшена возможность отмены операции во время повторных попыток записи данных.
- Улучшена отчётность о прогрессе распаковки сжатых образов.
- Исправлена проблема в парсере ezxml, которая вызывает неограниченое раскрытие XML-сущностей и целочисленное переполнение.
- Исправлена проблема, из-за которой тихая установка Windows зависала на 75%.
- Исправлен сбой при UEFI:NTFS на устройствах ARM64 с процессорами Snapdragon X.
- Исправлена проблема, при которой первый пункт настроек WUE (Windows User Experience — это набор настроек, позволяющий отключить требования TPM/Secure Boot, дать возможность создать локальный аккаунт и т. п.) всегда был включен по умолчанию.
- Исправлено зацикливание при работе с образами Windows, содержащими несколько файлов WIM.
- Исправлена проблема, из-за которой флажок «Включить проверку UEFI-носителя во время выполнения» не активировался корректно.
- Предприняты дополнительные улучшения и исправления в WUE. Кроме прочего это касается удаления Microsoft OneDrive и проверки имени пользователя.
Версия Rufus 4.13 обновляет GRUB до версии 2.14 и исправляет ошибки.
Что нового в Rufus 4.12:
- Теперь Rufus игнорирует новые виртуальные диски, создаваемые антивирусом Bitdefender.
- Реализована фильтрация недопустимых символов в именах локальных учетных записей.
- Улучшено обнаружение Microsoft Dev Drive.
- Переработан внутренний код, отвечающий за очистку разделов накопителя перед его форматированием.
- Улучшено сообщение об ошибках, возникающих при извлечении содержимого ISO.
- Улучшено распознавание устройств с длинными идентификаторами (типично для SSD).
- Улучшена отчетность о конфликтующих процессах.
- Улучшена поддержка образов Nutanix и umbrelOS.
- Обновление UEFI:NTFS и UEFI DBX.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.11:
- Добавлена возможность переключения между светлой и темной темой интерфейса, независимо от текущей системной темы. Через комбинацию Ctrl- Alt- D.
- Улучшено сообщение WUE, относящегося к CA 2023.
- Обновлено значение правил загрузки компонентов Linux SBAT/Microsoft SVN.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.10:
- Добавлена поддержка темного режима интерфейса.
- Добавлена поддержка создания Windows CA 2023 совместимого носителя (требуется образ Windows 11 25H2.
- Добавлена поддержка сохранения существующих носителей в ISO-образ (только для UDF).
- Улучшена отчетность об ошибках при сохранении в VHD/VHDX.
- Улучшена поддержка сохранения для Linux Mint.
- Исправлены ошибки.
Обновление Rufus 4.9 исправляет ошибки.
Что нового в Rufus 4.8:
- Переход на wimlib для обработки образов WIM. Это дает ряд преимуществ: значительно повышает скорость анализа открываемых ISO-образов, ускоряет создание диска с Windows To Go, может помочь с ограничениями Parallels на Mac, позволяет разбивать файлы размером более 4 Гб через Alt-E.
- Переход на повсеместное использование бинарных файлов Visual Studio.
- Добавлены новые исключения для образов Linux, ограниченных режимом DD (к примеру, Nobara, openSUSE и другие).
- Улучшена отчетность о загрузчиках UEFI.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.7:
- Добавлена возможность обнаружения и загрузки обновленных DBX из официального репозитория UEFI.
- Добавлена поддержка ZTSD-сжатия для образов дисков.
- Добавлены новые настройки исключения для игнорирования дисков с определенным GPT GUID.
- Улучшено обнаружение сжатых VHD-образов, которые слишком велики для записи на текущий носитель.
- Упразднены сборки 32-бит ARM (никак не касается 64-битных сборок).
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.6:
- Новая оболочка для setup.exe с целью обхода ограничений обновления Windows 11 24H2.
- В региональные параметры добавлена поддержка настройки часового пояса.
- Теперь для локальных паролей аккаунтов можно установить неограниченный срок действия.
- Улучшена проверка отозванных загрузчиков UEFI для поддержки Linux SBAT, Windows SVN and cert DBX.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.5:
- Добавлена новая настройка для запуска загрузчика UEFI с проверкой хеша MD5 носителя (uefi-md5sum).
- Настройка "Использовать Rufus MBR" перемещен в расширенный режим.
- Обновлен внутренний GRUB до версии 2.12.
- Обновлен UEFI:NTFS до последней версии (теперь используется ntfs-3g).
- Расширен размер буфера при копировании ISO-образов.
- Улучшена обработка создания разделов.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.4:
- Улучшена поддержка дистрибутивов, использующих неработающие символические ссылки загрузчиков UEFI (к примеру, GNU/Linux Mint 21.3).
- Добавлена поддержка GRUB 2.12.
- Исправлен сбой при сохранении образов .FFU.
- Исправлена проблема с добавлением разделов UEFI:NTFS а режиме MBR mode для некоторых образов GNU/Linux.
- Предотвращение перечисления в списке Microsoft Dev Drives.
- Улучшена поддержка SDXC-карт.
- Улучшено форматирование крупных разделов FAT32.
Что нового в Rufus 4.3:
- Добавлена поддержка сохранения символических ссылок Rock Ridge при использовании NTFS.
- Добавлено исключение для принудительного использования NTFS для Linux Mint LMDE.
- Добавлена возможность ограничения установки Windows до режима S.
- Обновлен режим UEFI:NTFS для получения большей отчётности об ошибках bootmgr.
- Поиск конфликтующих процессов теперь работает в фоновом потоке.
- Улучшена поддержка Slax Linux.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.2:
- Добавлена возможность определять и оповещать пользователя об отозванных загрузчиках UEFI, которые не будут работать с первого квартала 2024 года. Это связано с изменениями в режиме Secure Boot диспетчера загрузки Windows, после которых затронутые загрузчики станут неработоспособны.
- Добавлена поддержка ZIP64. Это исправляет проблему с распаковкой и записью образов сжатых в формате ZIP и размером более 4 Гб.
- Добавлена поддержка сохранения и загрузки текущего диска в/из образ VHDX.
- Добавлена поддержка сохранения и загрузки текущего диска в/из сжатый образ FFU (Full Flash Update).
- Повышен лимит конвертирования ISO в ESP (EFI System Partition) для netinst-образов Debian 12.
- Улучшена проверка соответствия размера главного раздела с размером кластера.
- Исправлены ошибки.
Что нового в Rufus 4.1:
- Добавлены тайм-ауты для запросов перечисления (мог возникать сбой на некоторых системах).
- Возвращена возможность создания носителя с MS-DOS, через загрузку образа с ресурсов Microsoft.
- Обновлен значок кнопки доступа к логу работы программы.
- Исправлена проблема совместимости UEFI:NTFS с Windows Dev Kit 2023 (pbatard/uefi-ntfs#37).
- Исправлен ряд ошибок "out of range pointer" для GRUB в GNU/Linux Ubuntu и Fedora при загрузке в режиме BIOS.
Что нового в Rufus 4.0:
Как и было обещано, вместе с Rufus 4.0 прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Эта версия Rufus требует Windows 8 или более новую версию операционной системы. Предыдущая версия (Rufus 3.22) стала последней, которая поддерживает Windows 7.
Остальные изменения Rufus 4.0 являются исправлениями различных ошибок.
Что нового в Rufus 3.21:
- Разрешение предоставления произвольного имени пользователя локального аккаунта в диалоге Windows User Experience (настройки установки Windows).
- Улучшена отчетность о версии операционной системы Windows на ISO/.wim.
- Обновление загрузчиков UEFI:NTFS и exFAT (используются UEFI NTFS версии 1.4 и EfiFs версии 1.9).
- Переключение на удаленную загрузку для нестандартного GRUB (Fedora 37, openSUSE Live, GeckoLinux).
- Исправлено несколько ошибок.
Что нового в Rufus 3.19:
Новый диалог создания установочного носителя Windows 11:
- Настройки обхода требований Secure Boot, TPM перемещены в этот диалог.
- Настройки обхода минимальных требований перемещены в этот диалог.
- Обход обязательного требования наличия учетной записи Microsoft. В этом случае требуется временное отключение сети для возможности создания локальной учетной записи.
- Возможность пропуска всех запросов о разрешении сбора информации (программа автоматически проставит "Не разрешать").
Другие изменения:
- Добавлена поддержка дистрибутивов, использующих нестандартный GRUB 2.0 префикс директории (openSUSE Live, GeckoLinux).
- Добавлена возможность игнорировать USB.
- Сортировка списка носителей по возрастанию размера.
- Обновлены исключения для GNU/Linux Red Hat и ее производных.
- Обновлен загрузчик UEFI:NTFS.
- Переназначение буквы диска для носителей, записанных в DD-режиме и не включающие ESP (например, CoreELEC).
- Исправлены ошибки.
Читайте новость: Rufus 3.19 — с новым диалогом создания носителя с Windows 11.
Отзывы о Rufus
Отличная программа, чтобы создать загрузочную флешку. Использую для установки Винды. Аналоги даже не смотрел, поскольку Руфус всем устраивает.
Отличная программа. Удобная.
Ну Rufus уже легенда. Самый популярный и самый надёжный способ создать загрузочную флешку с установщиком винды и не только. Очень просто создать загрузочную флешку с Windows или Linux. Пользуюсь ей долгие годы и она ещё ни разу меня не подвела.
Все очень просто, но если надо, то есть набор настроек.
Очень хорошо, что есть Portable-версия!