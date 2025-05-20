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Microsoft Edit 1.0 — текстовый редкатор для CLI

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Microsoft Edit

1.0

Текстовый редактор для консоли

Open Source Windows

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Microsoft Edit — это новый текстовый редактор для командной строки. Это простой инструмент, который предназначен для базовых функций работы с текстовыми файлами прямо в терминале. Можно скачать Microsoft Edit для Windows.

Программа является наследником старого доброго редактора EDIT.COM из состава MS-DOS. Целью создания Edit является потребность в текстовом редакторе для командной строки в 64-битных версиях Windows. Если 32-битные Windows включают текстовый редактор MS-DOS, то в 64-битных версиях он отсутствует (16-битное приложение, которое потребовалось бы переписать под 64-битную архитектуру) и пользователю требуется искать дополнительный софт.

Сейчас можно свободно скачать Microsoft Edit со страницы проекта на сервисе GitHub. В будущем же планируется включение текстового редактора в состав операционной системы Windows 11.

На данный момент, функциональность Edit минимальна, но в будущем планируется оснащение редактора дополнительными функциями. Сейчас можно отметить следующие особенности:

  • Невероятно быстрый. Несопоставим с другими текстовыми редакторами — огромные файлы, заставляющие «задуматься» даже самые быстрые текстовые редакторы, открываются мгновенно.
  • Обработка действий мыши редактором, вместо операционной системы. К примеру, копирование приводит к помещению скопированного текста в буфера обмена редактора, а не глобального буфера обмена операционной системы и т. п.
  • Каждая функция поддерживает вызов через сочетание клавиш — удобно работать только с клавиатуры.
  • Поддержка одновременной работы с несколькими файлами.
  • Функциональность поиска с заменой.

Программа написана на Rust, предлагает открытые исходные коды, выпускается под лицензией MIT и имеет репозиторий на Гитхабе. Все хорошо.

Интерфейс Microsoft Edit
Интерфейс Microsoft Edit
Нижнее меню
Нижнее меню
Переключение между файлами
Переключение между файлами

Что нового в последних версиях Microsoft Edit:

Первая версия. В ней сформирован основной функционал.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Microsoft Edit

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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