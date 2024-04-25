Vivaldi 6.7 — настройка времени выгрузки вкладок и другие улучшения

Выпущена новая версия альтернативного браузера Vivaldi.

Vivaldi — супер функциональный браузер. Отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, а также массе настроек и гибком интерфейсе.

Vivaldi 6.7 предлагает несколько интересных нововведений: новые настройки времени выгрузки неактивных вкладок из памяти, индикатор наличия RSS-ленты, быстрое создание пространства из группы вкладок и сохранение паролей в файл.

Интерфейс Vivaldi

Что нового в Vivaldi 6.7