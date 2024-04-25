Vivaldi 6.7 — настройка времени выгрузки вкладок и другие улучшения

Выпущена новая версия альтернативного браузера Vivaldi.
Vivaldi — супер функциональный браузер. Отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, а также массе настроек и гибком интерфейсе.
Vivaldi 6.7 предлагает несколько интересных нововведений: новые настройки времени выгрузки неактивных вкладок из памяти, индикатор наличия RSS-ленты, быстрое создание пространства из группы вкладок и сохранение паролей в файл.
Что нового в Vivaldi 6.7
- Добавлена новая настройка «Экономия памяти». Новинка позволяет настроить временной отрезок, после которого неактивная вкладка будет выгружена из памяти. Функция выгрузки вкладок из памяти существует довольно давно и позволяет высвободить драгоценные ресурсы, которые тратятся попусту.
- Добавлена функция автоматического определения наличия новостных лент (RSS, ATOM...) на сайтах. Если браузер обнаружит ленту на сайте, то в адресной строке появится специальный значок для подписки на этот канал через встроенную функцию фид-ридера. Это очень полезно при работе с сайтами, ссылки на новостные каналы которых не так просто найти на их страницах (например, Reddit, GitHub, YouTube).
- Добавлена возможность создавать новые «Пространства» из набора выделенных вкладок.
- Добавлена функция экспорта сохранённых паролей в файл. Потом их можно импортировать из файла обратно в браузер.
- Прочие небольшие улучшения и исправление ошибок.