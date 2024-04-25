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Vivaldi 6.7 — настройка времени выгрузки вкладок и другие улучшения25.04.2024

Vivaldi 6.7 — настройка времени выгрузки вкладок и другие улучшения

Выпущена новая версия альтернативного браузера Vivaldi.

Vivaldi — супер функциональный браузер. Отличительная особенность проекта заключается в наборе уже интегрированных дополнительных возможностей, а также массе настроек и гибком интерфейсе.

Vivaldi 6.7 предлагает несколько интересных нововведений: новые настройки времени выгрузки неактивных вкладок из памяти, индикатор наличия RSS-ленты, быстрое создание пространства из группы вкладок и сохранение паролей в файл.

Интерфейс Vivaldi
Интерфейс Vivaldi

Что нового в Vivaldi 6.7

  • Добавлена новая настройка «Экономия памяти». Новинка позволяет настроить временной отрезок, после которого неактивная вкладка будет выгружена из памяти. Функция выгрузки вкладок из памяти существует довольно давно и позволяет высвободить драгоценные ресурсы, которые тратятся попусту.
  • Добавлена функция автоматического определения наличия новостных лент (RSS, ATOM...) на сайтах. Если браузер обнаружит ленту на сайте, то в адресной строке появится специальный значок для подписки на этот канал через встроенную функцию фид-ридера. Это очень полезно при работе с сайтами, ссылки на новостные каналы которых не так просто найти на их страницах (например, Reddit, GitHub, YouTube).
  • Добавлена возможность создавать новые «Пространства» из набора выделенных вкладок.
  • Добавлена функция экспорта сохранённых паролей в файл. Потом их можно импортировать из файла обратно в браузер.
  • Прочие небольшие улучшения и исправление ошибок.

Скачать Vivaldi 6.7 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 76.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 72.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для GNU/Linux для ARM64 (RPM)

БесплатноРазмер: 77.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для GNU/Linux для ARM (RPM)

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 6.7 для Android

БесплатноРазмер: 74.3 МбОС: AndroidСтабильная версия

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