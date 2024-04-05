SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения05.04.2024

FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

Выпущена новая версия FurMark 2 — популярнейшего стресс-теста видеокарты.

FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

FurMark 2.2.0 — это первое обновление программы после недавнего первого релиза. В эту версию, вдобавок к OpenGL 3.2, включена поддержка OpenGL 2.1, 3.0 и 3.1 (как ранее обещал разработчик, при наличии запроса от пользователей). Предпринят ряд улучшений интерфейса, добавлена поддержка новейших видеокарт, обновлены сторонние компоненты и исправлены проблемы.

Интерфейс FurMark 2
Интерфейс FurMark 2

Что нового в FurMark 2.2.0

  • Добавлена поддержка OpenGL 2.1, 3.0 и 3.1.
  • Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4090 D.
  • Улучшена совместимость с операционными системами GNU/Linux.
  • Теперь настройки интерфейса хранятся в settings.lua.
  • Добавлена информация о температуре ядра графических чипов от NVIDIA.
  • Добавлена поддержка мониторинга Moore Threads MTT S80 GPU.
  • Добавлены всплывающие подсказки для неактивных кнопок.
  • Теперь кнопки утилит ( GPU-Z, CPU Burner, GPU Shark) отключены, если утилиты отсутствуют.
  • В интерфейс добавлена новая настройка BFC (back face culling).
  • Добавлено определение следующих моделей видеокарт: ASRock RX 7900 GRE Steel Legend 16G, SAPPHIRE Pure RX 7900 GRE, SAPPHIRE Pulse RX 7900 GRE 16G, SAPPHIRE Nitro+ RX 7900 GRE 16G, XFX RX 7900 GRE 16G, MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G, Sparkle Arc A380 Genie 6G.
  • Обновлено определение NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB.
  • Обновлен компонент GPU Shark2 до версии 2.2.0.1.
  • Обновлен компонент GeeXLab до версии 0.58.0.
  • Исправлена проблема рендеринга с помощью Valkan.

Скачать FurMark 2.2.0.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.2.0.0 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.2.0.0 для Windows (64-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.2.0.0 для Windows (32-бит) Portable

БесплатноРазмер: 25 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать FurMark 2.2.0.0 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 25 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

В Блокнот включат функцию проверки орфографии

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++