FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

Выпущена новая версия FurMark 2 — популярнейшего стресс-теста видеокарты.

FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.

FurMark 2.2.0 — это первое обновление программы после недавнего первого релиза. В эту версию, вдобавок к OpenGL 3.2, включена поддержка OpenGL 2.1, 3.0 и 3.1 (как ранее обещал разработчик, при наличии запроса от пользователей). Предпринят ряд улучшений интерфейса, добавлена поддержка новейших видеокарт, обновлены сторонние компоненты и исправлены проблемы.

Интерфейс FurMark 2

Что нового в FurMark 2.2.0