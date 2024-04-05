FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

Выпущена новая версия FurMark 2 — популярнейшего стресс-теста видеокарты.
FurMark — экстремально интенсивный тест видеокарты. Многие годы используется самой широкой аудиторией для тестирования видеокарты и стал самым настоящим стандартом. FurMark представляет собой демо-сцену, при формировании которой производится тестирование. Сцена демонстрирует крутящийся круг с меховой структурой, за что был прозван пользователями волосатым бубликом. Стресс-тест производит экстремальную нагрузку, при которой измеряется производительность и устойчивость работы видеокарты.
FurMark 2.2.0 — это первое обновление программы после недавнего первого релиза. В эту версию, вдобавок к OpenGL 3.2, включена поддержка OpenGL 2.1, 3.0 и 3.1 (как ранее обещал разработчик, при наличии запроса от пользователей). Предпринят ряд улучшений интерфейса, добавлена поддержка новейших видеокарт, обновлены сторонние компоненты и исправлены проблемы.
Что нового в FurMark 2.2.0
- Добавлена поддержка OpenGL 2.1, 3.0 и 3.1.
- Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4090 D.
- Улучшена совместимость с операционными системами GNU/Linux.
- Теперь настройки интерфейса хранятся в settings.lua.
- Добавлена информация о температуре ядра графических чипов от NVIDIA.
- Добавлена поддержка мониторинга Moore Threads MTT S80 GPU.
- Добавлены всплывающие подсказки для неактивных кнопок.
- Теперь кнопки утилит ( GPU-Z, CPU Burner, GPU Shark) отключены, если утилиты отсутствуют.
- В интерфейс добавлена новая настройка BFC (back face culling).
- Добавлено определение следующих моделей видеокарт: ASRock RX 7900 GRE Steel Legend 16G, SAPPHIRE Pure RX 7900 GRE, SAPPHIRE Pulse RX 7900 GRE 16G, SAPPHIRE Nitro+ RX 7900 GRE 16G, XFX RX 7900 GRE 16G, MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G, Sparkle Arc A380 Genie 6G.
- Обновлено определение NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB.
- Обновлен компонент GPU Shark2 до версии 2.2.0.1.
- Обновлен компонент GeeXLab до версии 0.58.0.
- Исправлена проблема рендеринга с помощью Valkan.