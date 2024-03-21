В Блокнот включат функцию проверки орфографии

В программе Блокнот из состава операционной системы Windows 11 скоро появится функция проверки орфографии. Об этом сообщает официальный блог Windows Insider Program. Уже сейчас началось постепенное развертывание функции для части участников программы тестирования на каналах Canary и Dev. Новинку можно обнаружить в Блокнот версии 11.2402.18.0.

Проверка орфографии в Блокноте

Без сюрпризов: функция проверки орфографии будет проверять правописание и подчеркивать слова, в написании которых обнаружены ошибки, и предлагать правильные варианты написания. Кроме того, разработчики снабдят функцию возможностью автозамены — автоматическим исправлением частых ошибок, которая будет срабатывать при наборе текста (можно будет отключить отдельной опцией). Также будет доступно формирование списка исключений, слова из которого будут игнорироваться.

Само собой, функция будет активна для всех популярных форматов текстовых файлов, но отключена для определенных типов файлов, к примеру, с программным кодом. Проверку правописания можно будет отключить как полностью, так и для определенных пользователем типов файлов.