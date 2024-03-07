File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Выпущена новая версия популярного мультиконвертера файлов File Converter.
File Converter — инструмент для конвертирования видео, аудио, графических форматов и различных документов прямо из контекстного меню операционной системы. Пользователь выбирает файл, через контекстное меню выбирает исходящий формат, после чего открывается окно с индикатором процесса конвертирования. Это работает и с группой файлов. Свободный проект с открытыми исходными кодами.
File Converter 2.0 — первое обновление аж с 2017 года. Разработчик явно брал паузу и возвращается с крупным обновлением. Оно привносит в программу массу разнообразных улучшений: поддержка новых форматов, масса улучшений для более удобной работы с пресетами, небольшие улучшения в интерфейсе, несколько новых функций, обновление встроенных сторонних компонентов и значительная переработка внутренней архитектуры программы. Также важно отметить упразднение совместимости с Windows Vista и всеми 32-битными операционными системами.
Что нового в File Converter 2.0
- Добавлена функция создания пользовательских пресетов командной строки для конвертирования видео и аудио (все форматы, которые конвертируются через FFMPRG).
- Добавлена функция создания пресетов директорий в контекстном меню файла.
- Добавлена возможность перетаскивания пресетов.
- Добавлена возможность экспортировать пресеты, с целью поделится с другими пользователями.
- Добавлены новые пресеты масштабирования и вращения.
- Добавлена поддержка новых входящих форматов видео: 3gpp, mpg, rm и ts.
- Добавлена поддержка новых входящих форматов аудио: m4b и opus.
- Добавлена поддержка новых входящих форматов графических изображений: arw, cr2, dds, dng, jfif, nef, raf, tif и heic.
- На панель задач Windows добавлен индикатор прогресса процесса конвертирования.
- Добавлена информация об ориентировочном времени до завершения каждой отельной задачи.
- В контекстное меню файла добавлены иконки пунктов.
- Упразднен запрос прав администратора для сохранения настроек программы.
- Добавлено выделение красным цветом элементов списка пресета, содержащих ошибки.
- Добавлена возможность включения закладок в PDF-документ, сконвертированный из документа Word.
- Добавлена возможность включать дату конвертации в шаблон имени/пути сохраняемого файла.
- Добавлена настройка для копирования файлов в буфер обмена после конвертации.
- Прочие небольшие улучшения.
- Исправлены ошибки.
- Полностью переработана внутренняя архитектура проекта, с расчетом на долгосрочную перспективу развития.
- Предпринят ряд небольших улучшений в структуре интерфейса.
- Упразднена совместимость с Windows Vista и всеми 32-битными операционными системами.
- Обновлены следующие встроенные сторонние компоненты: ffmpeg 6.1.1, ImageMagick to 13.5, SharpShell 2.7.2, ghostscript 10.02.1, Visual Studio 2022 и Wix 4, .NET framework 4.8.
- Добавлен ряд новых локализаций. Русскогоязычного интерфейса, по-прежнему, нет.