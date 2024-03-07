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File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов07.03.2024

File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов

Выпущена новая версия популярного мультиконвертера файлов File Converter.

File Converter — инструмент для конвертирования видео, аудио, графических форматов и различных документов прямо из контекстного меню операционной системы. Пользователь выбирает файл, через контекстное меню выбирает исходящий формат, после чего открывается окно с индикатором процесса конвертирования. Это работает и с группой файлов. Свободный проект с открытыми исходными кодами.

File Converter 2.0 — первое обновление аж с 2017 года. Разработчик явно брал паузу и возвращается с крупным обновлением. Оно привносит в программу массу разнообразных улучшений: поддержка новых форматов, масса улучшений для более удобной работы с пресетами, небольшие улучшения в интерфейсе, несколько новых функций, обновление встроенных сторонних компонентов и значительная переработка внутренней архитектуры программы. Также важно отметить упразднение совместимости с Windows Vista и всеми 32-битными операционными системами.

Интерфейс File Converter
Интерфейс File Converter

Что нового в File Converter 2.0

  • Добавлена функция создания пользовательских пресетов командной строки для конвертирования видео и аудио (все форматы, которые конвертируются через FFMPRG).
  • Добавлена функция создания пресетов директорий в контекстном меню файла.
  • Добавлена возможность перетаскивания пресетов.
  • Добавлена возможность экспортировать пресеты, с целью поделится с другими пользователями.
  • Добавлены новые пресеты масштабирования и вращения.
  • Добавлена поддержка новых входящих форматов видео: 3gpp, mpg, rm и ts.
  • Добавлена поддержка новых входящих форматов аудио: m4b и opus.
  • Добавлена поддержка новых входящих форматов графических изображений: arw, cr2, dds, dng, jfif, nef, raf, tif и heic.
  • На панель задач Windows добавлен индикатор прогресса процесса конвертирования.
  • Добавлена информация об ориентировочном времени до завершения каждой отельной задачи.
  • В контекстное меню файла добавлены иконки пунктов.
  • Упразднен запрос прав администратора для сохранения настроек программы.
  • Добавлено выделение красным цветом элементов списка пресета, содержащих ошибки.
  • Добавлена возможность включения закладок в PDF-документ, сконвертированный из документа Word.
  • Добавлена возможность включать дату конвертации в шаблон имени/пути сохраняемого файла.
  • Добавлена настройка для копирования файлов в буфер обмена после конвертации.
  • Прочие небольшие улучшения.
  • Исправлены ошибки.
  • Полностью переработана внутренняя архитектура проекта, с расчетом на долгосрочную перспективу развития.
  • Предпринят ряд небольших улучшений в структуре интерфейса.
  • Упразднена совместимость с Windows Vista и всеми 32-битными операционными системами.
  • Обновлены следующие встроенные сторонние компоненты: ffmpeg 6.1.1, ImageMagick to 13.5, SharpShell 2.7.2, ghostscript 10.02.1, Visual Studio 2022 и Wix 4, .NET framework 4.8.
  • Добавлен ряд новых локализаций. Русскогоязычного интерфейса, по-прежнему, нет.

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Пробная версияРазмер: 52.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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