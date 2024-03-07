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File Converter

2.0

Скачать программу для конвертирования медиа через контекстное меню

Open Source Windows

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File Converter — суперпростой инструмент для конвертирования видео, аудио, графических форматов и различных документов прямо из контекстного меню. Полностью бесплатная программа с открытыми исходными кодами.

Программа устанавливается пунктом контекстного меню операционной системы и позволяет преобразовать выбранный файл буквально в пару кликов. Пользователь выбирает файл, выбирает через контекстное меню выбирает исходящий формат, после чего открывается окно с индикатором процесса конвертирования. Доступна возможность выбора как одиночного файла, так и группы.

Интерфейс File Converter
Интерфейс File Converter
Окно конвертирования
Окно конвертирования
Настройки
Настройки

File Converter поддерживает массу форматов. Вот полный список:

  • Входящие аудио: flac, aac, ogg, mp3, wa.
  • Исходящие аудио: 3gp, aiff, ape, avi, bik, cda, flac, flv, m4a, mkv, mov, mp3, mp4, oga, ogg, wav, webm, wma, wmv.
  • Входящие видео: webm, mkv, mp4, ogv, avi, gif.
  • Исходящие видео: 3gp, avi, bik, flv, gif, m4v, mkv, mp4, mpeg, mov, ogv, webm, wmv.
  • Входящие графика: png, jpg, ico, webp.
  • Исходящие графика: bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga, webp, pdf, doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx*.
  • А еще File Converter умеет конвертировать PDF в doc*, docx*, odt*, odp*, ods*, ppt*, pptx*, xls*, xlsx*, bmp, exr, ico, jpg, jpeg, png, psd, svg, tiff, tga.

Из-за удобства программа кажется очень простой, но это лишь на первый взгляд. Благодаря ассортименту опций пользователю доступна настройка ряда параметров конвертирования. Среди них есть настройки качества исходящего файла, скорости конвертирования, шаблона имени исходящего файла и прочее.

Что нового в File Converter 2.0:

Читайте новость File Converter 2.0 — крупное обновление популярного мультиконвертера файлов.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 07.03.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о File Converter

Все очень удобно, кроме настройки по-русски.

Автор: Андрей Иванович21.06.2023

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