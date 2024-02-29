Signal 7.0 — первая стабильная версия с возможностью скрытия номера телефона

Выпущена стабильная версия мессенджера Signal 7.0.

Signal — альтернативный мессенджер, отличающийся упором на безопасность передачи данных и обеспечение тайны переписки пользователей. Бесплатный сервис, работающий на софте с открытыми исходными кодами. Signal прославился благодаря известному эксперту по безопасности и защитнику приватности в сети Эдварду Сноудену, который заявил, что регулярно пользуется именно этим мессенджером. Важно отметить, что Signal не рассчитан на конфиденциальность, а лишь на безопасность и сохранение тайны переписки.

Signal 7.0 предлагает важное изменение — начиная с этой версии, номер телефона пользователя скрыт от других пользователей сервиса. При установке/обновлении Signal 7.0, телефон пользователя будет по умолчанию скрыт. При желании это можно изменить через настройки конфиденциальности: «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Номер телефона» > «Кто может видеть мой номер». Если номер телефона уже сохранен в контактах у других пользователей, то они по-прежнему будут его видеть.

Если номер скрыт, то его владелец недоступен для поиска по номеру телефона. Для поиска пользователя со скрытым номером телефона предусмотрено уникальное имя которое необходимо знать приглашающему (в том числе и через QR-код). Имя пользователя, это не логин или никнейм, а способ поиска пользователей и если имя пользователя неизвестно, то найти его невозможно.

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Кстати! На Signal частенько обращают внимание пользователи, озабоченные безопасностью, конфиденциальностью и приватностью. Таким пользователям можно порекомендовать обратить внимание на Session — суперзащищенный мессенджер, изначально основывавшийся на протоколе Signal. Ориентирован на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта.