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Session

1.18.2

Скачать суперзащищенный месcенджер

Open Source Windows Linux Android iOS

Скачать Session

ВЫБОР ВЕРСИИ

Session — мессенджер, ориентированный на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Использует защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не сохраняет никакой пользовательской информации и не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Суперзащищенный и, из-за используемых технологий, очень медленный.

Мессенджер разрабатывается австралийской некоммерческой организацией Oxen Privacy Tech Foundation, которая занимается технологиями обеспечения конфиденциальности. Изначально Session основывался на протоколе известного мессенджера Signal, но в ходе развития проекта он был значительно модифицирован и переработан. Конечно же мессенджер мультиплатформенный — можно скачать Session для Windows 11, GNU/Linux, FreeBSD, Android и iOS.

Session предлагает текстовый чат, групповой чат, а также голосовые и видео-звонки, которые пока находятся в стадии бета-тестирования. Поддерживаются сопутствующие функции, типа файловых вложений (только 6 Мб) и отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и прочие мелочи.

Session адресован пользователям, которые озабочены сохранением анонимности, конфиденциальности и обеспечением тайны переписки. Предлагает децентрализованную систему обмена сообщениями на основе блокчейна, у которой отсутствует центральный сервер. Вся переписка пересылаются через сеть луковой маршрутизации (подобно Tor). Благодаря onion-запросам ни один сервер не знает источника и адресата сообщения для обеспечения полностью анонимного обмена информацией. Сообщения нигде не хранятся, кроме устройства пользователя — все сообщения удаляется из сети, сразу при получении их адресатом. Благодаря луковой маршрутизации не сохраняется никакая информация о пользователях, например, из IP-адреса и прочие метаданные. Ну и, конечно же, все сообщения шифруются с помощью Session Protocol.

Особо важно отметить, что для создания аккаунта не требуется ни номер телефона, ни адрес электронной почты. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.

На данный момент, Session не может считаться альтернативой популярным мессенджерам, типа Telegram или WhatsApp. Скорее это дополнительный инструмент, который пригодится для особых случаев, а не для повседневного общения. Сам клиент простенький, написанный на JavaScript (TypeScript) и очень медленный. Тем не менее, многие проблемы скорости передачи данных решаются, а наработки проекта с открытыми исходными кодами будут полезны сообществу.

Интерфейс Session
Интерфейс Session
Добавление контакта
Добавление контакта
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Session:

Что нового в Session 1.16.6

  • Теперь для обработки анимированных авторов и изображений используется Sharp Node.js.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Session 1.14.3

  • Добавлено уведомление о непрочитанных сообщениях. Точка на иконке приложения.
  • Исправлены ошибки.

В версии Session 1.13.1 в проект перенесены библиотеки из JCenter и исправлены ошибки.

Версия Session 1.11.4 обновляет Electron до версии 25.8.4.

Что нового в Session 1.11.2

  • Добавлена возможность отключить получение запросов входящих сообщений в сообществах.
  • Добавлена поддержка языков с письмом справа налево в окне составления сообщения.
  • Добавлена возможность удалять аватар профиля.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Session 1.11.0

  • Переработан механизм синхронизации между устройствами.
  • Добавлена поддержка синхронизации между устройствами состояния прочтения сообщений.
  • Оптимизирована загрузка цитат. В том числе, если источник цитаты не найден.
  • Исправлены ошибки.

Что нового в Session 1.10.3

  • Поддержка работы с темами оформления из программы.
  • Полностью переработано оформление левой боковой панели.
  • Переработаны категории настроек.
  • Добавлено уведомление об ограничении скорости добавления реакций.
  • Добавлена поддержка звуковых уведомлений.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Session

Пару дней как установил, тестирую. Иногда чувствуется замедление но не всегда но анонимности это не мешает, а это очень не маловажно! Спасибо разработчикам!

Автор: Влад18.01.2025

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