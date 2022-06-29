Session — мессенджер, ориентированный на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Использует защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не сохраняет никакой пользовательской информации и не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Суперзащищенный и, из-за используемых технологий, очень медленный.

Мессенджер разрабатывается австралийской некоммерческой организацией Oxen Privacy Tech Foundation, которая занимается технологиями обеспечения конфиденциальности. Изначально Session основывался на протоколе известного мессенджера Signal, но в ходе развития проекта он был значительно модифицирован и переработан. Конечно же мессенджер мультиплатформенный — можно скачать Session для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Session предлагает текстовый чат, групповой чат, а также голосовые и видео-звонки, которые пока находятся в стадии бета-тестирования. Поддерживаются сопутствующие функции, типа файловых вложений (только 6 Мб) и отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и прочие мелочи.

Интерфейс Session Добавление контакта Настройки

Session адресован пользователям, которые озабочены сохранением анонимности, конфиденциальности и обеспечением тайны переписки. Предлагает децентрализованную систему обмена сообщениями на основе блокчейна, у которой отсутствует центральный сервер. Вся переписка пересылаются через сеть луковой маршрутизации (подобно Tor). Благодаря onion-запросам ни один сервер не знает источника и адресата сообщения для обеспечения полностью анонимного обмена информацией. Сообщения нигде не хранятся, кроме устройства пользователя — все сообщения удаляется из сети, сразу при получении их адресатом. Благодаря луковой маршрутизации не сохраняется никакая информация о пользователях, например, из IP-адреса и прочие метаданные. Ну и, конечно же, все сообщения шифруются с помощью Session Protocol.

Особо важно отметить, что для создания аккаунта не требуется ни номер телефона, ни адрес электронной почты. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.

На данный момент, Session не может считаться альтернативой популярным мессенджерам, типа Telegram или WhatsApp. Скорее это дополнительный инструмент, который пригодится для особых случаев, а не для повседневного общения. Сам клиент простенький, написанный на JavaScript (TypeScript) и очень медленный. Тем не менее, многие проблемы скорости передачи данных решаются, а наработки проекта с открытыми исходными кодами будут полезны сообществу.