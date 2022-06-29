НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ

Session

1.8.6

Скачать суперзащищенный месcенджер

Open Source Windows Linux Android iOS

Скачать Session

ВЫБОР ВЕРСИИ

Session — мессенджер, ориентированный на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Использует защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не сохраняет никакой пользовательской информации и не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта. Суперзащищенный и, из-за используемых технологий, очень медленный.

Мессенджер разрабатывается австралийской некоммерческой организацией Oxen Privacy Tech Foundation, которая занимается технологиями обеспечения конфиденциальности. Изначально Session основывался на протоколе известного мессенджера Signal, но в ходе развития проекта он был значительно модифицирован и переработан. Конечно же мессенджер мультиплатформенный — можно скачать Session для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Session предлагает текстовый чат, групповой чат, а также голосовые и видео-звонки, которые пока находятся в стадии бета-тестирования. Поддерживаются сопутствующие функции, типа файловых вложений (только 6 Мб) и отображение графических изображений в чате, смайлики, проверка орфографии и прочие мелочи.

Интерфейс Session
Интерфейс Session
Добавление контакта
Добавление контакта
Настройки
Настройки

Session адресован пользователям, которые озабочены сохранением анонимности, конфиденциальности и обеспечением тайны переписки. Предлагает децентрализованную систему обмена сообщениями на основе блокчейна, у которой отсутствует центральный сервер. Вся переписка пересылаются через сеть луковой маршрутизации (подобно Tor). Благодаря onion-запросам ни один сервер не знает источника и адресата сообщения для обеспечения полностью анонимного обмена информацией. Сообщения нигде не хранятся, кроме устройства пользователя — все сообщения удаляется из сети, сразу при получении их адресатом. Благодаря луковой маршрутизации не сохраняется никакая информация о пользователях, например, из IP-адреса и прочие метаданные. Ну и, конечно же, все сообщения шифруются с помощью Session Protocol.

Особо важно отметить, что для создания аккаунта не требуется ни номер телефона, ни адрес электронной почты. Пользователю присваивается ID, который, в случае утраты, можно восстановить через секретную фразу-пароль.

На данный момент, Session не может считаться альтернативой популярным мессенджерам, типа Telegram или WhatsApp. Скорее это дополнительный инструмент, который пригодится для особых случаев, а не для повседневного общения. Сам клиент простенький, написанный на JavaScript (TypeScript) и очень медленный. Тем не менее, многие проблемы скорости передачи данных решаются, а наработки проекта с открытыми исходными кодами будут полезны сообществу.

Что нового в Session 1.8.6:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.06.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Session

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Skype

Скачать суперпопулярный сервис для звонков и видео-звонков

Telegram

Скачать бесплатно клиент сервиса обмена сообщениями

Zoom

Скачать клиент групповых видеоконференций

Discord

Скачать систему чатов и аудио-конференций для геймеров

ICQ

Официальный клиент сервиса обмена сообщениями ICQ

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

ProtonVPN

ProtonVPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64