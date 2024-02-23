Ubuntu 22.04.4 LTS — плановое обновление популярнейшего GNU/Linux-дистрибутива

Компания Canonical выпустила Ubuntu 22.04.4 LTS — четвертый выпуск актуальной серии операционных систем Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) с обновлением основных встроенных компонентов.

Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS представляет собой обновленный дистрибутив, предназначенный для новой установки операционной системы, без необходимости загрузки массы обновленных пакетов после установки системы.

Ubuntu 22.04.4 LTS поставляется с новым ядром и графическими стеками. Ubuntu 22.04.4 LTS основан на ядре Linux 6.5 (предлагается существующим пользователям еще с начала января) и использует графический стек Mesa 23.2. Linux 6.5 обеспечивает аппаратную поддержку новейших устройств, а Mesa 23.2 (обновление до 23.2.1 включено по умолчанию) обеспечит значительный прирост производительности обработки графики. Конечно, Ubuntu 22.04.4 LTS также поставляется со всеми обновленными пакетами (в том числе и Firefox 122) и исправлениями безопасности, которые были выпущены после Ubuntu 22.04.3 LTS.

Интерфейс Ubuntu

Существующим пользователям Ubuntu 22.04 LTS не нужно загружать этот выпуск. Обновление доступно через менеджер обновлений или через терминал, командой «sudo apt update && sudo apt full-upgrade».

Все официальные версии Ubuntu также были обновлены до версии 22.04.4. Среди них: Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE и Ubuntu Kylin. Они доступны для свободной загрузки с официального сайта разработчика.