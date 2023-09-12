Foxit PDF Reader 2023 — интеграция с ChatGPT и масса прочих улучшений

Выпущено крупное обновление Foxit PDF Reader — популярной программы для просмотра и управления PDF-документами.

Foxit PDF Reader — программа для просмотра документов в формате PDF. Простой и удобный интерфейс, быстрая работа и наличие массы дополнительных функций — вот три характеристики, прекрасно характеризующие программу. Включает массу дополнительных инструментов для документооборота: совместное редактирование правок, комментарии, закладки и т. п.

Foxit PDF Reader 2023 — крупное обновление с набором заметных нововведений: интеграция с ChatGPT, новые возможности настройки интерфейса, ряд улучшений для функциональности закладок и комментариев.

Интерфейс Foxit PDF Reader 2023

Интеграция с ChatGPT

Главным нововведением Foxit Reader 2023 является интеграция с чат-ботом ChatGPT. Новинка называется ИИ-помощник и является основой трех новых особенностей программы:

Функция автоматического создания сводки документа. ChatGPT анализирует документ и составляет краткую сводку, превью документа.

Функция чат-бота. Традиционный чат с ботом для получения ответов на вопросы. Ограничение бесплатной версии: 50 запросов в сутки.

Может переписать документ — изложить другими словами, сохранив исходный смысл. Это нужно для создания псевдо нового контента из уже существующего. Данная функция адресована профессионалам, занимающимся контент-маркетингом, СЕО и подобным промыслом, а также людям, желающим сделать текст более ясным и читабельным, а не кривым, как это предложение. Ограничение бесплатной версии: 100 PDF-страниц в месяц.

Внимание! Все функции ИИ-помощника доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрация быстрая и бесплатная. Дополнительный аккаунт в ChatGPT не требуется.

Другие нововведения Foxit PDF Reader 2023

Добавлена возможность менять цвет темы оформления («Файл» > «Скины»).

Добавлена функция редактирования ширины панели заголовка и изменения положения элементов на ней (значки доступа к функциям, имя документа и поисковая строка).

В инструмент «Заполнение и подпись» добавлена возможность изменения цвета вставляемой подписи и символов (галочка, крестик, точка и прочие).

Улучшения для закладок: поиск по закладкам в документе; возможность предустановки масштаба для места в документе, на который ведёт закладка; пакетная настройка внешнего вида закладок и типа их действия.

Улучшения для комментариев: возможность вставить комментарий на новой странице в то же место, что и на странице, из которого он был скопирован или вырезан; добавлены новые опции для настройки плавающей панели инструментов комментария; теперь комментарии, добавленные с помощью инструментов рисования, можно поворачивать под любым углом.

В инструмент «Измерение» добавлена функция «Площадь круга» для измерения круглых объектов.

Теперь для просмотра веб-страниц используется WebView2 (это Microsoft EDGE/Chromium).

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Примечательно, хотя и абсолютно не имеет никакого значения, что начиная с этой версии, у программы сменилась система нумерации версий, которая теперь основывается на годе выпуска с дополнительным номером версии и сборки. Предыдущая версия имела номер 12.1.3.15356, а новая — 2023.2.0.21408.