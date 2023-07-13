OpenRGB 0.9 — работа с ARGB, новый менеджер клавиатур и поддержка новых устройств

Выпущена новая версия популярной утилиты OpenRGB.
OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств (к примеру, Razer Synapse). Очень хороший, свободный, кроссплатформенный проект.
OpenRGB обновляется нечасто (предыдущая версия вышла 7 месяцев назад) и потому всякая новая версия является важным событием для пользователей программы. Это обновление включает полноценную поддержку ARGB-устройств через новую функцию работы с сегментами подсветки, добавляет новый менеджер макетов клавиатуры, содержит ряд внутренних улучшений и, самое главное, включает поддержку массы новых устройств, чего особенно ждут пользователи.
Что нового в OpenRGB 0.9
- Сегменты — новинка, позволяющая разделять светодиодные зоны на отдельно управляемые группы. Это нужно для работы с ARGB-устройствами, у которых можно контролировать каждый отдельный светодиод.
- Менеджер раскладок клавиатуры — позволяет упростить разработку и удобно управлять несколькими макетами раскладок.
- Новая страница с ID устройств. Будет полезна разработчикам для более простого обеспечения совместимости с новыми устройствами.
- Предприняты улучшения для SDK и сторонних плагинов.
- Заменены старые PNG-иконки на новые, более современные.
- Обновлены локализации. Также включены новые локализации: польская, хорватская, японская и малазийская.
- Исправлены ошибки.
Поддержка новых устройств в OpenRGB 0.9
В новой версии расширен список поддерживаемых устройств, улучшена совместимость с поддерживаемыми ранее и исправлены ошибки.
- Поддержка массы новых видеокарт от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit, PNY.
- AOC: добавлена поддержка AOC GK500, AOC GMM700, AOC GM500.
- ASUS: добавлены новые устройства, улучшена поддержка некоторых устройств, добавлена поддержка ASUS ROG Ally.
- Corsair: добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.
- Das Keyboard: добавлена поддержка новых устройств.
- GaiZhongGai: добавлена поддержка новых устройств.
- Gigabyte: добавлены новые макеты материнских плат.
- HyperX: добавлена поддержка новых устройств.
- Sapphire: добавлена поддержка новых функций.
- Wooting: добавлена поддержка новых устройств.
- Lenovo: добавлена поддержка новых материнских плат и ноутбуков.
- Lian-Li: добавлена поддержка новых устройств.
- Razer: добавлена поддержка новых устройств, многие клавиатуры перенесены в модуль новый менеджер раскладок клавиатуры, исправлены ошибки.
- MSI: добавлена поддержка новых материнских плат MSI Mystic Light RGB.
- ENE: улучшен парсинг конфига ENE SMBus и скрыта функция сохранения настройки на устройстве (из-за ненадежности; перенесено в конфиг).
- Logitech: исправлены ошибки.
- Добавлена поддержка клавиатур от Cherry.
- Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.
- Добавлена поддержка LEGO Dimensions Toy Pad.
- Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1); добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2.
- Добавлена поддержка клавиатур OKS.
- Добавлена поддержка клавиатур от RedSquare.
- Добавлена поддержка гарнитур от Roccat.
- Добавлена поддержка ламп TP-Link Kasa Smart.
- Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.
- Исправления для устройств с ASRock Polychrome.
Посмотреть полный список поддерживаемых устройств можно на официальном ресурсе разработчика.