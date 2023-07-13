OpenRGB 0.9 — работа с ARGB, новый менеджер клавиатур и поддержка новых устройств

Выпущена новая версия популярной утилиты OpenRGB.

OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств (к примеру, Razer Synapse). Очень хороший, свободный, кроссплатформенный проект.

OpenRGB обновляется нечасто (предыдущая версия вышла 7 месяцев назад) и потому всякая новая версия является важным событием для пользователей программы. Это обновление включает полноценную поддержку ARGB-устройств через новую функцию работы с сегментами подсветки, добавляет новый менеджер макетов клавиатуры, содержит ряд внутренних улучшений и, самое главное, включает поддержку массы новых устройств, чего особенно ждут пользователи.

Интерфейс OpenRGB

Что нового в OpenRGB 0.9

Сегменты — новинка, позволяющая разделять светодиодные зоны на отдельно управляемые группы. Это нужно для работы с ARGB-устройствами , у которых можно контролировать каждый отдельный светодиод.

— новинка, позволяющая разделять светодиодные зоны на отдельно управляемые группы. Это нужно для работы с , у которых можно контролировать каждый отдельный светодиод. Менеджер раскладок клавиатуры — позволяет упростить разработку и удобно управлять несколькими макетами раскладок.

— позволяет упростить разработку и удобно управлять несколькими макетами раскладок. Новая страница с ID устройств. Будет полезна разработчикам для более простого обеспечения совместимости с новыми устройствами.

Предприняты улучшения для SDK и сторонних плагинов.

Заменены старые PNG-иконки на новые, более современные.

Обновлены локализации. Также включены новые локализации: польская, хорватская, японская и малазийская.

Исправлены ошибки.

Поддержка новых устройств в OpenRGB 0.9

В новой версии расширен список поддерживаемых устройств, улучшена совместимость с поддерживаемыми ранее и исправлены ошибки.

Поддержка массы новых видеокарт от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit, PNY.

AOC: добавлена поддержка AOC GK500, AOC GMM700, AOC GM500.

ASUS: добавлены новые устройства, улучшена поддержка некоторых устройств, добавлена поддержка ASUS ROG Ally.

Corsair: добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.

Das Keyboard: добавлена поддержка новых устройств.

GaiZhongGai: добавлена поддержка новых устройств.

Gigabyte: добавлены новые макеты материнских плат.

HyperX: добавлена поддержка новых устройств.

Sapphire: добавлена поддержка новых функций.

Wooting: добавлена поддержка новых устройств.

Lenovo: добавлена поддержка новых материнских плат и ноутбуков.

Lian-Li: добавлена поддержка новых устройств.

Razer: добавлена поддержка новых устройств, многие клавиатуры перенесены в модуль новый менеджер раскладок клавиатуры, исправлены ошибки.

MSI: добавлена поддержка новых материнских плат MSI Mystic Light RGB.

ENE: улучшен парсинг конфига ENE SMBus и скрыта функция сохранения настройки на устройстве (из-за ненадежности; перенесено в конфиг).

Logitech: исправлены ошибки.

Добавлена поддержка клавиатур от Cherry.

Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.

Добавлена поддержка LEGO Dimensions Toy Pad.

Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1); добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2.

Добавлена поддержка клавиатур OKS.

Добавлена поддержка клавиатур от RedSquare.

Добавлена поддержка гарнитур от Roccat.

Добавлена поддержка ламп TP-Link Kasa Smart.

Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.

Исправления для устройств с ASRock Polychrome.

Посмотреть полный список поддерживаемых устройств можно на официальном ресурсе разработчика.