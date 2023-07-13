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OpenRGB 0.9 — работа с ARGB, новый менеджер клавиатур и поддержка новых устройств13.07.2023

OpenRGB 0.9 — работа с ARGB, новый менеджер клавиатур и поддержка новых устройств

Выпущена новая версия популярной утилиты OpenRGB.

OpenRGB — единый центр управления RGB-подсветкой всех устройств компьютера. Одна программа, заменяющая собой ряд фирменных программ от производителей устройств (к примеру, Razer Synapse). Очень хороший, свободный, кроссплатформенный проект.

OpenRGB обновляется нечасто (предыдущая версия вышла 7 месяцев назад) и потому всякая новая версия является важным событием для пользователей программы. Это обновление включает полноценную поддержку ARGB-устройств через новую функцию работы с сегментами подсветки, добавляет новый менеджер макетов клавиатуры, содержит ряд внутренних улучшений и, самое главное, включает поддержку массы новых устройств, чего особенно ждут пользователи.

Интерфейс OpenRGB
Интерфейс OpenRGB

Что нового в OpenRGB 0.9

  • Сегменты — новинка, позволяющая разделять светодиодные зоны на отдельно управляемые группы. Это нужно для работы с ARGB-устройствами, у которых можно контролировать каждый отдельный светодиод.
  • Менеджер раскладок клавиатуры — позволяет упростить разработку и удобно управлять несколькими макетами раскладок.
  • Новая страница с ID устройств. Будет полезна разработчикам для более простого обеспечения совместимости с новыми устройствами.
  • Предприняты улучшения для SDK и сторонних плагинов.
  • Заменены старые PNG-иконки на новые, более современные.
  • Обновлены локализации. Также включены новые локализации: польская, хорватская, японская и малазийская.
  • Исправлены ошибки.

Поддержка новых устройств в OpenRGB 0.9

В новой версии расширен список поддерживаемых устройств, улучшена совместимость с поддерживаемыми ранее и исправлены ошибки.

  • Поддержка массы новых видеокарт от ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Gigabyte, iGame, MSI, NVIDIA, Palit, PNY.
  • AOC: добавлена поддержка AOC GK500, AOC GMM700, AOC GM500.
  • ASUS: добавлены новые устройства, улучшена поддержка некоторых устройств, добавлена поддержка ASUS ROG Ally.
  • Corsair: добавлена поддержка Corsair Dominator Platinum DDR5 и Corsair Vengeance DDR5.
  • Das Keyboard: добавлена поддержка новых устройств.
  • GaiZhongGai: добавлена поддержка новых устройств.
  • Gigabyte: добавлены новые макеты материнских плат.
  • HyperX: добавлена поддержка новых устройств.
  • Sapphire: добавлена поддержка новых функций.
  • Wooting: добавлена поддержка новых устройств.
  • Lenovo: добавлена поддержка новых материнских плат и ноутбуков.
  • Lian-Li: добавлена поддержка новых устройств.
  • Razer: добавлена поддержка новых устройств, многие клавиатуры перенесены в модуль новый менеджер раскладок клавиатуры, исправлены ошибки.
  • MSI: добавлена поддержка новых материнских плат MSI Mystic Light RGB.
  • ENE: улучшен парсинг конфига ENE SMBus и скрыта функция сохранения настройки на устройстве (из-за ненадежности; перенесено в конфиг).
  • Logitech: исправлены ошибки.
  • Добавлена поддержка клавиатур от Cherry.
  • Добавлена поддержка док-станции JSAUX Steam Deck.
  • Добавлена поддержка LEGO Dimensions Toy Pad.
  • Добавлена поддержка NZXT Hue 1 (Smart Device V1); добавлена поддержка новых устройств NZXT Hue 2.
  • Добавлена поддержка клавиатур OKS.
  • Добавлена поддержка клавиатур от RedSquare.
  • Добавлена поддержка гарнитур от Roccat.
  • Добавлена поддержка ламп TP-Link Kasa Smart.
  • Добавлена поддержка CRYORIG H7 Quad Lumi.
  • Исправления для устройств с ASRock Polychrome.

Посмотреть полный список поддерживаемых устройств можно на официальном ресурсе разработчика.

Скачать OpenRGB 0.9 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 11.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OpenRGB 0.9 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 11 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать OpenRGB 0.9 для GNU/Linux (64-бит) AppImage

Бесплатно/GPLРазмер: 12 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать OpenRGB 0.9 для GNU/Linux (32-бит) AppImage

Бесплатно/GPLРазмер: 12 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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