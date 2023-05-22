Razer Synapse — программное обеспечение для настройки устройств от компании Razer (и некоторых совместимых). В основном служит для настройки оборудования и управление RGB-подсветкой. Рекомендуется скачать Razer Synapse всем владельцам устройств этого производителя.

Razer — известнейший производитель высококачественного оборудования для геймеров. Предлагает широкий спектр устройств от ноутбуков, до геймерских кресел, но особой популярностью пользуются мыши, клавиатуры, наушники и игровые контроллеры. Это профессиональное оборудование адресовано геймерам всех мастей, игровым стримерам, киберспортсменам.

Razer Synapse позволяет осуществить настройку устройств: настройка (настройка функций, калибровка) устройств производства Razer, создание набора профилей настроек, создание макросов для игр (запись сложных действий для выполнения в один клик), управление подсветкой устройств (с возможностью создания собственных эффектов), функции регистрации продуктов Razer и прочее.

Интерфейс Razer Synapse

Важно отметить, что поддерживается, как работа с RGB-подсветкой устройств от Razer, так и со сторонними устройствами, совместимыми с Razer Chroma. Кстати говоря, если пользователь ищет легкую программу для управления подсветкой, то ему можно порекомендовать OpenRGB — она поддерживает устройства от разных производителей.

Важной особенностью программы является интеграция с онлайн-сервисом для хранения в облаке созданных профилей устройств. Это позволит всегда, везде и с любого устройства цеплять привычные настройки, а не перенастраивать базовые.

У Razer Synapse модульная структура и пользователь может устанавливать только те модули, в чьей функциональности нуждается. Кроме базовых, для настройки и управления устройствами, есть и дополнительные. Они позволят управлять систем освещения Philips Hue и голосовым помощником Amazon Alexa.

В полном функционале это довольно тяжелый софт, с массой функций и связей в системе и за ее приделами. Она постоянно ломится в сеть для доступа к сервисам производителя и дает ощутимую нагрузку на систему.