GhostBSD — операционная система на основе серверной FreeBSD, ориентированная на десктопы. По сути, это сложная FreeBSD, которая, благодаря ряду дополнений, также проста, как среднестатистические дистрибутивы GNU/Linux. Адресована обычным пользователям и разработчикам, которым требуется повышенная надёжность, но они не знакомы с премудростями BSD.

Если FreeBSD ориентирована на использование на серверах и из коробки не очень подходит для настольного компьютера, то GhostBSD подойдёт для всего. Все дело в ряде дополнительных особенностей, типа предустановленного графического интерфейса, которые без проблем позволят использовать систему на домашнем/офисном компьютере. Целью разработки GhostBSD является создание дистрибутива мощной FreeBSD, который подойдёт широкой аудитории, желающей получить максимально надёжную свободную ОС и просто приобщиться к BSD. По большому счету эта операционная система готова к работе даже без дополнительной настройки, а базовые функции ничем не сложнее таких же в Windows или GNU/Linux.

Ключевые особенности GhostBSD: ядро FreeBSD релизной ветки, классическая BSD-инициализация, расширенная поддержка файловой системы ZFS с простым управлением сложным файловым хозяйством, система управления пакетами PKG, графический рабочий стол MATE (или Xfce) с графическим же менеджером программ, ряд предустановленных программ (Firefox, Pluma, Caja, офисные инструменты, плееры и кодеки...), ряд оптимизаций для разработчиков (инструменты и библиотеки), улучшенная совместимость с самым разным железом.

GhostBSD умеет работать в том числе и в Live-режиме прямо с флешки, без необходимости установки.