SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Total Commander 11.56

Total Commander 11.56

 Firefox 142

Firefox 142

 GNU Emacs 30.2

GNU Emacs 30.2

 VirtualBox 7.2.0

VirtualBox 7.2.0

 Notepad++ 8.8.5

Notepad++ 8.8.5

 K-Lite Codec Pack 19.1.5

K-Lite Codec Pack 19.1.5
💬 ОТЗЫВЫ

GhostBSD

25.02-R14.3p2

Скачать десктопную версию серверной FreeBSD

Open Source

Скачать GhostBSD

ВЫБОР ВЕРСИИ

GhostBSD — операционная система на основе серверной FreeBSD, ориентированная на десктопы. По сути, это сложная FreeBSD, которая, благодаря ряду дополнений, также проста, как среднестатистические дистрибутивы GNU/Linux. Адресована обычным пользователям и разработчикам, которым требуется повышенная надёжность, но они не знакомы с премудростями BSD.

Если FreeBSD ориентирована на использование на серверах и из коробки не очень подходит для настольного компьютера, то GhostBSD подойдёт для всего. Все дело в ряде дополнительных особенностей, типа предустановленного графического интерфейса, которые без проблем позволят использовать систему на домашнем/офисном компьютере. Целью разработки GhostBSD является создание дистрибутива мощной FreeBSD, который подойдёт широкой аудитории, желающей получить максимально надёжную свободную ОС и просто приобщиться к BSD. По большому счету эта операционная система готова к работе даже без дополнительной настройки, а базовые функции ничем не сложнее таких же в Windows или GNU/Linux.

Ключевые особенности GhostBSD: ядро FreeBSD релизной ветки, классическая BSD-инициализация, расширенная поддержка файловой системы ZFS с простым управлением сложным файловым хозяйством, система управления пакетами PKG, графический рабочий стол MATE (или Xfce) с графическим же менеджером программ, ряд предустановленных программ (Firefox, Pluma, Caja, офисные инструменты, плееры и кодеки...), ряд оптимизаций для разработчиков (инструменты и библиотеки), улучшенная совместимость с самым разным железом.

GhostBSD умеет работать в том числе и в Live-режиме прямо с флешки, без необходимости установки.

Интерфейс GhostBSD
Интерфейс GhostBSD
Программы
Программы
Менеджер программ
Менеджер программ

Что нового в последних версиях GhostBSD:

Список изменений будет опубликован позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о GhostBSD

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Windows 10

Скачать операционную систему Windows 10

Windows 11

Скачать операционную систему Windows 11

Ubuntu

Скачать простой дистрибутив GNU/Linux

Debian GNU/Linux

Скачать один из известнейших дистрибутивов операционной системы GNU/Linux

Gentoo Linux

Скачать дистрибутив GNU/Linux для опытных пользователей

Еще похожие