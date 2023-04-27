foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений

Выпущена долгожданная стабильная версия аудиоплеера foobar2000 2.0.

foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн.

foobar2000 2.0 является крупным и важным обновлением с массой улучшений. Доступна отдельная 64-битная сборка; добавлена поддержка темного режима операционной системы; повышена производительность многих операций; многие функции, ранее доступные через плагины, теперь доступны из коробки; обновлены встроенные сторонние компоненты; множество прочих улучшений.

Интерфейс foobar2000

Что нового в foobar2000 2.0

Доступна 64-битная версия foobar2000. Для загрузки предлагаются отдельные сборки для 64/32/ARM-систем. 32-битная версия считается устаревшей, но только она совместима со всеми ранее выпущенными дополнениями. Для новых 64-битной и ARM версии требуются новые сборки дополнений.

Добавлена совместимость с темным режимом операционных систем Windows 11 и Windows 10.

Windows 11 и Windows 10. Значительно повышена производительность при работе с музыкальными библиотеками очень большого размера.

Значительно повышена производительность всех операций поиска.

В макет плейлиста добавлено отображение обложек альбомов по умолчанию.

Добавлен новый элемент интерфейса ReFacets, который отображает большинство элементов Facets.

Расширены настройки устройств вывода звука.

Добавлена поддержка новых форматов без необходимости в дополнительных плагинах: TAK, APE, AC3, DTS. Также обновлены многие встроенные кодеки и библиотеки (в том числе FFmpeg, WavPack).

Добавлен кроссплатформенный DSP, полностью совместимый с мобильной версией foobar2000.

Упразднены следующие компоненты: foo_benchmark, foo_bitcompare, foo_verifier, foo_ac3, foo_sanitizer, foo_input_dts, foo_input_monkey. Их функционал доступен в базовой версии.

Множество прочих улучшений, оптимизаций и исправлений.

Это лишь перечень основных и самых заметных нововведений foobar2000 2.0. Полный список изменений содержит больше 60-ти пунктов.