НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений27.04.2023

foobar2000 2.0 — новая версия аудиоплеера с 64-битной сборкой и массой улучшений

Выпущена долгожданная стабильная версия аудиоплеера foobar2000 2.0.

foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн.

foobar2000 2.0 является крупным и важным обновлением с массой улучшений. Доступна отдельная 64-битная сборка; добавлена поддержка темного режима операционной системы; повышена производительность многих операций; многие функции, ранее доступные через плагины, теперь доступны из коробки; обновлены встроенные сторонние компоненты; множество прочих улучшений.

Интерфейс foobar2000
Интерфейс foobar2000

Что нового в foobar2000 2.0

  • Доступна 64-битная версия foobar2000. Для загрузки предлагаются отдельные сборки для 64/32/ARM-систем. 32-битная версия считается устаревшей, но только она совместима со всеми ранее выпущенными дополнениями. Для новых 64-битной и ARM версии требуются новые сборки дополнений.
  • Добавлена совместимость с темным режимом операционных систем Windows 11 и Windows 10.
  • Значительно повышена производительность при работе с музыкальными библиотеками очень большого размера.
  • Значительно повышена производительность всех операций поиска.
  • В макет плейлиста добавлено отображение обложек альбомов по умолчанию.
  • Добавлен новый элемент интерфейса ReFacets, который отображает большинство элементов Facets.
  • Расширены настройки устройств вывода звука.
  • Добавлена поддержка новых форматов без необходимости в дополнительных плагинах: TAK, APE, AC3, DTS. Также обновлены многие встроенные кодеки и библиотеки (в том числе FFmpeg, WavPack).
  • Добавлен кроссплатформенный DSP, полностью совместимый с мобильной версией foobar2000.
  • Упразднены следующие компоненты: foo_benchmark, foo_bitcompare, foo_verifier, foo_ac3, foo_sanitizer, foo_input_dts, foo_input_monkey. Их функционал доступен в базовой версии.
  • Множество прочих улучшений, оптимизаций и исправлений.

Это лишь перечень основных и самых заметных нововведений foobar2000 2.0. Полный список изменений содержит больше 60-ти пунктов.

Скачать foobar2000 2.0 (64-бит)

БесплатноРазмер: 6.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать foobar2000 2.0 (32-бит)

БесплатноРазмер: 5.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать foobar2000 2.0 (ARM)

БесплатноРазмер: 5.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Maxthon 7.0.0.3000 — заметное обновление альтернативного браузера

Maxthon 7.0.0.3000 — заметное обновление альтернативного браузера

Opera 97 — новая версия с чат-ботами ChatGPT и ChatSonic

Opera 97 — новая версия с чат-ботами ChatGPT и ChatSonic

AIDA64 6.88 — очередное обновление программы для анализа и тестирования компьютера

AIDA64 6.88 — очередное обновление программы для анализа и тестирования компьютера

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Opera One — тестовая версия крупного обновления браузера Opera

Firefox 112 — очередное обновление популярного браузера

HWiNFO 7.42 — очередное обновление инструмента для анализа и мониторинга железа

Maxthon 7.0.0.3000 — заметное обновление альтернативного браузера

Opera 97 — новая версия с чат-ботами ChatGPT и ChatSonic

AIDA64 6.88 — очередное обновление программы для анализа и тестирования компьютера

Audacious 4.3 — заметное обновление известного аудиоплеера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Windscribe VPN

Windscribe VPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++