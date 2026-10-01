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foobar2000

2.26

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Бесплатно Windows Android

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foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн. Каждый пользователь сам выбирает, что ему нужно и создает собственный плеер. Программа поддерживает все популярные аудиоформаты: MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA и некоторые менее популярные.

К чести программы можно сказать, что она непритязательна к ресурсам компьютера и рассчитана на довольно таки слабые машины. Что касается интерфейса, то в базовой поставке присутствует самый минимум, но при желании можно довольно здорово накрутить внешний вид программы за счет дополнительных компонентов. В итоге: весьма приличное звучание, масса деловых настроек, мощная система плагинов для расширения функциональности, регулярные обновления и т. д.

foobar2000, в первую очередь, адресован тем пользователям, кто хочет осуществить настройку аудиоплеера самостоятельно. Для тех, кому лень возиться, лучше будет скачать AIMP или Winyl.

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Что нового в последних версиях foobar2000:

  • Доступны отдельные сборки для 64/32/ARM.
  • Добавлена совместимость с темным режимом операционных систем Windows 11 и 10.
  • Значительно повышена производительность при работе с музыкальными библиотеками большого размера.
  • Значительно повышена производительность всех операций поиска.
  • В макет плейлиста добавлено отображение обложек альбомов по умолчанию.
  • Добавлен новый элемент интерфейса ReFacets, который отображает большинство элементов Facets.
  • Расширены настройки устройств вывода звука.
  • Добавлена поддержка новых форматов без необходимости в дополнительных плагинах: TAK, APE, AC3, DTS.
  • Добавлен DSP из мобильной версии foobar2000.
  • Множество прочих улучшений, оптимизаций и исправлений.

Читайте новость: foobar2000 1.6.1 — заметное обновление популярного аудиоплеера

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о foobar2000

Если уж на ПК и устанавливать пару-тройку аудио плееров, то ими будут AIMP, foobar и XMPlay. Каждый плеер по своему уникален, имеет долгую историю. MUST HAVE!!!

Автор: Олег21.06.2026

Лучший по звуку.

Автор: Александр19.06.2024

Лучший аудиоплэйр.

Автор: Вакула31.01.2024

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