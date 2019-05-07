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foobar2000

1.4.4

Скачать бесплатно полностью настраиваемый аудиоплеер

Скачать foobar2000

foobar2000 — это аудиоплеер с мощной системой расширения функциональности за счет дополнительных модулей. В базовой поставке программа представляет собой простенький плеер с минималистичным интерфейсом (который, впрочем, удобен и прост в использовании), но при использовании дополнительных модулей из программы можно сконструировать очень функциональный мультимедиа-комбайн. Каждый пользователь сам выбирает, что ему нужно и создает собственный плеер. Программа поддерживает все популярные аудиоформаты: MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA и некоторые менее популярные.

К чести программы можно сказать, что она непритязательна к ресурсам компьютера и рассчитана на довольно таки слабые машины. Что касается интерфейса, то в базовой поставке присутствует самый минимум, но при желании можно довольно здорово накрутить внешний вид программы за счет дополнительных компонентов. В итоге: весьма приличное звучание, масса деловых настроек, мощная система плагинов для расширения функциональности, регулярные обновления и т. д.

foobar2000, в первую очередь, адресован тем пользователям, кто хочет осуществить настройку аудиоплеера самостоятельно. Для тех, кому лень возиться, лучше будет скачать AIMP или Winyl.

Что нового в foobar2000 1.4.4:

Исправлены ошибки.

Читайте новость: foobar2000 1.4.2 — сервисное обновление аудиоплеера

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ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 07.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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