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VMware Workstation 17 — крупное обновление с поддержкой Windows 1118.11.2022

VMware Workstation 17 — крупное обновление с поддержкой Windows 11

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.

Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.

VMware Workstation 17 является крупным обновлением с рядом важных нововведений. В эту версию включена поддержка новых гостевых операционных систем (в том числе и Windows 11), функция автоматического запуска виртуальных систем, поддержка TPM, улучшенные функции шифрования, OpenGL 4.3 и WDDM 1.2.

Интерфейс Disk Drill 5
Интерфейс VMware Workstation 17

Что нового в VMware Workstation 17

  • Автоматический запуск виртуальных машин. Пользователь может настроить локальные виртуальные системы на автоматический запуск при загрузке хоста.
  • Добавлена поддержка новых гостевых операционных систем, которые могут быть установлены на хосте: Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11.x, Ubuntu 22.04.
  • Новый модуль Virtual Trusted Platform Module 2.0, который обеспечивает поддержку TPM и требуется для установки Windows 11 и некоторых других операционных систем.
  • Новые функции для полного или быстрого шифрования. Пользователю доступен выбор между производительным (быстрым) и особо защищенным (безопасным) шифрованием.
  • Добавлена поддержка OpenGL 4.3 виртуальными системами. Работает в виртуальных системах Windows 7 (или новее) или GNU/Linux с Mesa 22.0.0 и Linux Kernel 5.16.0.
  • Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) версии 1.2.
  • Исправлены ошибки, проблемы безопасности, проблемы совместимости и прочие недоработки.

Скачать VMware Workstation Pro 17 для Windows

Пробная версияРазмер: 619 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Player 17 для Windows

БесплатноРазмер: 577 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Pro 17 для GNU/Linux

Пробная версияРазмер: 495 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать VMware Workstation Player 17 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 498 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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