VMware Workstation 17 — крупное обновление с поддержкой Windows 11

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.
Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.
VMware Workstation 17 является крупным обновлением с рядом важных нововведений. В эту версию включена поддержка новых гостевых операционных систем (в том числе и Windows 11), функция автоматического запуска виртуальных систем, поддержка TPM, улучшенные функции шифрования, OpenGL 4.3 и WDDM 1.2.
Что нового в VMware Workstation 17
- Автоматический запуск виртуальных машин. Пользователь может настроить локальные виртуальные системы на автоматический запуск при загрузке хоста.
- Добавлена поддержка новых гостевых операционных систем, которые могут быть установлены на хосте: Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2022, RHEL 9, Debian 11.x, Ubuntu 22.04.
- Новый модуль Virtual Trusted Platform Module 2.0, который обеспечивает поддержку TPM и требуется для установки Windows 11 и некоторых других операционных систем.
- Новые функции для полного или быстрого шифрования. Пользователю доступен выбор между производительным (быстрым) и особо защищенным (безопасным) шифрованием.
- Добавлена поддержка OpenGL 4.3 виртуальными системами. Работает в виртуальных системах Windows 7 (или новее) или GNU/Linux с Mesa 22.0.0 и Linux Kernel 5.16.0.
- Добавлена поддержка WDDM (Windows Display Driver Model) версии 1.2.
- Исправлены ошибки, проблемы безопасности, проблемы совместимости и прочие недоработки.