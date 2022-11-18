VMware Workstation 17 — крупное обновление с поддержкой Windows 11

Компания VMware выпустила очередную новую версию системы виртуализации VMware Workstation.

Все знают, что VMWare Workstation позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему.

VMware Workstation 17 является крупным обновлением с рядом важных нововведений. В эту версию включена поддержка новых гостевых операционных систем (в том числе и Windows 11), функция автоматического запуска виртуальных систем, поддержка TPM, улучшенные функции шифрования, OpenGL 4.3 и WDDM 1.2.

Интерфейс VMware Workstation 17

Что нового в VMware Workstation 17