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Firefox 97 — обновление с поддержкой скроллов Windows 1108.02.2022

Firefox 97 — обновление с поддержкой скроллов Windows 11

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 97 в основном сосредоточен на внутренних улучшениях. В этой версии предприняты очередные внутренние оптимизации, улучшена поддержка новейших веб-технологий и исправлены ошибки. Также в эту версию включена поддержка стиля скроллов Windows 11 и прекращено распространение сезонных тем оформления, включенных в Firefox 94.

В Firefox 97 реализована поддержка нового стиля полос прокрутки операционной системы Windows 11. Теперь при работе в Windows 11 дизайн скроллов браузера соответствует дизайну скроллов операционной системы.

8 февраля вместе с релизом Firefox 97 прекращается распространение 18-ти сезонных (временно доступных) тем оформления, которые были включены в Firefox 94. Если пользователь сохранил эти темы оформления, то они, конечно, никуда не денутся и будут доступны всегда.

Упразднена поддержка прямого создания PostScript для печати в Firefox для GNU/Linux. Принтеры PostScript по-прежнему поддерживаются.

В Firefox 97 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на MDN Web Web. Ознакомиться с исправлением проблем безопасности можно на специальной странице официального сайта.

Скачать Firefox 97 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 97 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 97 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 97 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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