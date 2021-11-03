Firefox 94 — сезонные цветовые схемы и новая архитектура изоляции сайтов

Выпущен Firefox 94 — новая версия популярного браузера от компании Mozilla.
Firefox 94 — это довольно богатое обновление с целым набором интересных нововведений и улучшений. В эту версию включены сезонные цветные темы, реализована новая архитектура изоляции сайтов, добавлена новая страница управления выгрузкой вкладок из памяти, произведены изменения в системе обновления браузера и предпринят ряд прочих изменений.
Что нового в Firefox 94
- Расцветки тем оформления. Firefox предлагает сезонный (временно доступный) набор цветовых схем. Предложение выбора цветовой схемы демонстрируется при первом запуске (после обновления), а также доступно в разделе управления темами оформления («Дополнения и темы» > «Темы»).
- Новая архитектура изоляции сайтов. Это когда каждая вкладка является отдельным процессом (для каждого домена) и каждый просматриваемый сайт изолирован от других. Новая архитектура изоляции сайтов способна еще лучше защитить браузер от вредоносных сайтов, которые еще лучше изолированы от взаимодействия с остальными вкладками. Подробности на сайте разработчика.
- Новая служебная страница about:unloads. На ней отображается список вкладок с пометкой, какая вкладка будет выгружена из памяти (без закрытия) для высвобождения ресурсов. Пользователю доступна возможность самостоятельной выгрузки особо прожорливых вкладок, не дожидаясь срабатывания автоматической выгрузки.
- Теперь фоновые обновления включены по умолчанию. Браузер будет обновляться фоновым агентом, в то время, когда он закрыт.
- Дополнение Firefox Multi-Account Containers. Это дополнение позволит использовать контейнеры — разные сессии с разными учетными записями на разных вкладках. Это, к примеру, позволит разделить рабочие и домашние сессии.
- Добавлена поддержка меню макетов прикрепления (Snap Layot) в Windows 11.
- Улучшена производительность WebGL в GNU/Linux.
- Упразднен запрос-предупреждение операции закрытия браузера. Отсутствие запроса при выходе из браузера позволяет избавиться от лишних уведомлений, а если уведомление нужно, то его всегда можно включить через настройку: «Настройки» > «Основные» > «Вкладки» > «Подтвердить при закрытии нескольких вкладок».
В Firefox 94 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.