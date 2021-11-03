Firefox 94 — сезонные цветовые схемы и новая архитектура изоляции сайтов

Выпущен Firefox 94 — новая версия популярного браузера от компании Mozilla.

Firefox 94 — это довольно богатое обновление с целым набором интересных нововведений и улучшений. В эту версию включены сезонные цветные темы, реализована новая архитектура изоляции сайтов, добавлена новая страница управления выгрузкой вкладок из памяти, произведены изменения в системе обновления браузера и предпринят ряд прочих изменений.

Интерфейс Firefox 94

Что нового в Firefox 94

Расцветки тем оформления. Firefox предлагает сезонный (временно доступный) набор цветовых схем. Предложение выбора цветовой схемы демонстрируется при первом запуске (после обновления), а также доступно в разделе управления темами оформления («Дополнения и темы» > «Темы»).

Новая архитектура изоляции сайтов. Это когда каждая вкладка является отдельным процессом (для каждого домена) и каждый просматриваемый сайт изолирован от других. Новая архитектура изоляции сайтов способна еще лучше защитить браузер от вредоносных сайтов, которые еще лучше изолированы от взаимодействия с остальными вкладками. Подробности на сайте разработчика.

Новая служебная страница about:unloads. На ней отображается список вкладок с пометкой, какая вкладка будет выгружена из памяти (без закрытия) для высвобождения ресурсов. Пользователю доступна возможность самостоятельной выгрузки особо прожорливых вкладок, не дожидаясь срабатывания автоматической выгрузки.

Теперь фоновые обновления включены по умолчанию. Браузер будет обновляться фоновым агентом, в то время, когда он закрыт.

Дополнение Firefox Multi-Account Containers. Это дополнение позволит использовать контейнеры — разные сессии с разными учетными записями на разных вкладках. Это, к примеру, позволит разделить рабочие и домашние сессии.

Добавлена поддержка меню макетов прикрепления (Snap Layot) в Windows 11.

Улучшена производительность WebGL в GNU/Linux.

Упразднен запрос-предупреждение операции закрытия браузера. Отсутствие запроса при выходе из браузера позволяет избавиться от лишних уведомлений, а если уведомление нужно, то его всегда можно включить через настройку: «Настройки» > «Основные» > «Вкладки» > «Подтвердить при закрытии нескольких вкладок».

В Firefox 94 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.