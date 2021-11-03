SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Firefox 94 — сезонные цветовые схемы и новая архитектура изоляции сайтов03.11.2021

Firefox 94 — сезонные цветовые схемы и новая архитектура изоляции сайтов

Выпущен Firefox 94 — новая версия популярного браузера от компании Mozilla.

Firefox 94 — это довольно богатое обновление с целым набором интересных нововведений и улучшений. В эту версию включены сезонные цветные темы, реализована новая архитектура изоляции сайтов, добавлена новая страница управления выгрузкой вкладок из памяти, произведены изменения в системе обновления браузера и предпринят ряд прочих изменений.

Интерфейс Firefox 94
Интерфейс Firefox 94

Что нового в Firefox 94

  • Расцветки тем оформления. Firefox предлагает сезонный (временно доступный) набор цветовых схем. Предложение выбора цветовой схемы демонстрируется при первом запуске (после обновления), а также доступно в разделе управления темами оформления («Дополнения и темы» > «Темы»).
  • Новая архитектура изоляции сайтов. Это когда каждая вкладка является отдельным процессом (для каждого домена) и каждый просматриваемый сайт изолирован от других. Новая архитектура изоляции сайтов способна еще лучше защитить браузер от вредоносных сайтов, которые еще лучше изолированы от взаимодействия с остальными вкладками. Подробности на сайте разработчика.
  • Новая служебная страница about:unloads. На ней отображается список вкладок с пометкой, какая вкладка будет выгружена из памяти (без закрытия) для высвобождения ресурсов. Пользователю доступна возможность самостоятельной выгрузки особо прожорливых вкладок, не дожидаясь срабатывания автоматической выгрузки.
  • Теперь фоновые обновления включены по умолчанию. Браузер будет обновляться фоновым агентом, в то время, когда он закрыт.
  • Дополнение Firefox Multi-Account Containers. Это дополнение позволит использовать контейнеры — разные сессии с разными учетными записями на разных вкладках. Это, к примеру, позволит разделить рабочие и домашние сессии.
  • Добавлена поддержка меню макетов прикрепления (Snap Layot) в Windows 11.
  • Улучшена производительность WebGL в GNU/Linux.
  • Упразднен запрос-предупреждение операции закрытия браузера. Отсутствие запроса при выходе из браузера позволяет избавиться от лишних уведомлений, а если уведомление нужно, то его всегда можно включить через настройку: «Настройки» > «Основные» > «Вкладки» > «Подтвердить при закрытии нескольких вкладок».

В Firefox 94 предприняты изменения, касающиеся веб-разработчиков, и исправлены ошибки, в том числе, касающиеся безопасности браузера. С нововведениями в поддержке веб-технологий можно ознакомиться на специальной странице сайта MDN Web Docs.

Скачать Firefox 94 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 94 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 94 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 94 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью

Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Вышла Windows 11

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64