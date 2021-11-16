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Google Chrome 96 — очередное обновление популярного браузера16.11.2021

Google Chrome 96 — очередное обновление популярного браузера

Выпущена очередная новая стабильная версия браузера Google Chrome.

Это обновление практически полностью состоит из внутренних улучшений - различные оптимизации, расширенная поддержка веб-технологий, доработанные и новые API, очередные эксперименты. Массе внутренних изменений Google Chrome 96 обязательно обрадуются веб-разработчики. Все, кого это касается, конечно же, прекрасно осведомлены обо всех деловых изменениях платформы — почитать о них можно на следующих ресурсах: Chrome Platform Status и Chrome Developers.

Рядовой пользователь может обратить внимание на небольшие изменения на панели закладок. Там упразднена ссылка «Сервисы», которая, если пользователь не менял настроек, исчезнет с панели закладок. Кроме того, отключенная панель закладок больше не отображается на странице новой вкладки.

Сетевые данные перенесены в поддиректорию /Network/. Рядового пользователя это никак не касается, но на это стоит обратить внимание тем, у кого работают скрипты, зависящие от файлов в этой директории. Это изменение нужно для песочницы, которая должна быть включена в Google Chrome 97. Она изолирует сетевую службу от вмешательства стороннего кода, тем самым, повысив безопасность.

А еще Android-версия больше не совместима с устаревшей Android Lollipop. Последняя версия, которая будет работать в Android 5.x, является Google Chrome 95. Знайте это.

Скачать Google Chrome 96 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 96 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 96 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 96 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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