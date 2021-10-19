Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

В Google Chrome 95 добавлена новая боковая панель (содержащая «Список для чтения» и «Закладки»), реализованы запросы на сохранение поля веб-формы с информацией об адресе, предпринят ряд внутренних изменений и окончательно упразднена поддержка FTP.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения, — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Новая боковая панель в Google Chrome 95

Что нового в Google Chrome 95

Новая боковая панель, содержащая две вкладки — «Список для чтения» и «Закладки», и служит для удобного доступа к этим функциям. В отличие от выпадающих меню этих функций, боковая панель не скрывается при потере фокуса и пользователь может пользоваться сайтами без скрытия новой панели. Новая панель вызывается через значок, расположенный справа от адресной строки.

Запросы для автозаполнения поля адреса (физического) в веб-формах. Если раньше Google Chrome сохранял (для дальнейшего использования) информацию об адресе после первого заполнения веб-формы, то теперь предлагается запрос на сохранение и возможность редактирования информации. Если AutofillAddressEnabled имеет значение flase, то это нововведение не работает.

Окончательно, совсем-совсем, упразднена поддержка FTP. В общем-то, она была удалена еще давно, но была узкоспециализированная возможность включить поддержку через Deprecation Trial. Теперь совсем все.

Новый Origin-эксперимент — сокращение строки User-Agent. Уменьшен объем передаваемой информации при запросах, а также в navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform. Удаление лишней информации позволит избежать фингерпринтинга и проблем с совместимостью.

Предотвращение совместного использования модуля WebAssembly между разными источниками в рамках одного сайта.

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Как обычно, предусмотрена масса деловых улучшений и изменений. Множество изменений для веб-разработчиков. Расширена поддержка новейших веб-технологий, добавлены новые политики, расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и на Chrome Developers.