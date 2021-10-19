SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью19.10.2021

Google Chrome 95 — обновление с новой боковой панелью

Выпущена новая стабильная версия браузера Google Chrome.

В Google Chrome 95 добавлена новая боковая панель (содержащая «Список для чтения» и «Закладки»), реализованы запросы на сохранение поля веб-формы с информацией об адресе, предпринят ряд внутренних изменений и окончательно упразднена поддержка FTP.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения, — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Новая боковая панель в Google Chrome 95
Новая боковая панель в Google Chrome 95

Что нового в Google Chrome 95

  • Новая боковая панель, содержащая две вкладки — «Список для чтения» и «Закладки», и служит для удобного доступа к этим функциям. В отличие от выпадающих меню этих функций, боковая панель не скрывается при потере фокуса и пользователь может пользоваться сайтами без скрытия новой панели. Новая панель вызывается через значок, расположенный справа от адресной строки.
  • Запросы для автозаполнения поля адреса (физического) в веб-формах. Если раньше Google Chrome сохранял (для дальнейшего использования) информацию об адресе после первого заполнения веб-формы, то теперь предлагается запрос на сохранение и возможность редактирования информации. Если AutofillAddressEnabled имеет значение flase, то это нововведение не работает.
  • Окончательно, совсем-совсем, упразднена поддержка FTP. В общем-то, она была удалена еще давно, но была узкоспециализированная возможность включить поддержку через Deprecation Trial. Теперь совсем все.
  • Новый Origin-эксперимент — сокращение строки User-Agent. Уменьшен объем передаваемой информации при запросах, а также в navigator.userAgent, navigator.appVersion и navigator.platform. Удаление лишней информации позволит избежать фингерпринтинга и проблем с совместимостью.
  • Предотвращение совместного использования модуля WebAssembly между разными источниками в рамках одного сайта.
***

Как обычно, предусмотрена масса деловых улучшений и изменений. Множество изменений для веб-разработчиков. Расширена поддержка новейших веб-технологий, добавлены новые политики, расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и на Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 95 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 95 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 95 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 95 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Вышла Windows 11

Вышла Windows 11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

AIDA64 6.50 — поддержка Windows 11, AMD 4700S, LGA-1700 и прочего нового железа

Double Commander 1.0.0 – крупное обновление бесплатного файлового менеджера

Victoria 5.37 — обновление толкового инструмента для анализа и диагностики HDD/SSD

Rufus 3.16 — установка Windows 11 на системы без TPM и SecureBoot и прочие улучшения

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Вышла Windows 11

Firefox 93 — поддержка AVIF, улучшенная безопасность и оптимизация производительности

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64