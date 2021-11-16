AnyDesk 7.0 — крупное обновление известного инструмента для удаленного администрирования

Выпущено крупное обновление программы AnyDesk.

AnyDesk — простой, но мощный инструмент для доступа к удаленным компьютерам. Позволяет подключаться с одного устройства к другому через интернет с целью обеспечения удаленного рабочего стола. Дает возможность администратору видеть экран удаленного устройства и, в случае определенной настройки, управлять его работой. Кроме обзора экрана и управления устройством, AnyDesk поддерживает передачу файлов между администратором и хостом, передачу данных через буфер обмена, обмен файлами, запись сессий и прочие удобства.

AnyDesk 7.0 — достаточно крупное обновление с доработанным интерфейсом, новыми функциями и массой мелочей, улучшающих работу с программой.

Самое полезное нововведение AnyDesk 7.0 — система профилей, являющаяся набором настроек прав доступа. Программа предлагает несколько готовых наборов настроек, при этом пользователь может создавать собственные. Это должно быть очень удобно для быстрого переключения между профилями при разных задачах администрирования. Один профиль может разрешать полный доступ к компьютеру, а другой лишь обзор экрана, вариантов достаточно много. Доступ к функции осуществляется через раздел «Безопасность» настроек программы.

Также можно отметить систему приглашений к сессии удаленного доступа и настраиваемые фон удаленного рабочего стола и рамку экрана.

Обновленный интерфейс AnyDesk 7.0

Список изменений AnyDesk 7.0