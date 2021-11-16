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AnyDesk 7.0 — крупное обновление известного инструмента для удаленного администрирования16.11.2021

AnyDesk 7.0 — крупное обновление известного инструмента для удаленного администрирования

Выпущено крупное обновление программы AnyDesk.

AnyDesk — простой, но мощный инструмент для доступа к удаленным компьютерам. Позволяет подключаться с одного устройства к другому через интернет с целью обеспечения удаленного рабочего стола. Дает возможность администратору видеть экран удаленного устройства и, в случае определенной настройки, управлять его работой. Кроме обзора экрана и управления устройством, AnyDesk поддерживает передачу файлов между администратором и хостом, передачу данных через буфер обмена, обмен файлами, запись сессий и прочие удобства.

AnyDesk 7.0 — достаточно крупное обновление с доработанным интерфейсом, новыми функциями и массой мелочей, улучшающих работу с программой.

Самое полезное нововведение AnyDesk 7.0 — система профилей, являющаяся набором настроек прав доступа. Программа предлагает несколько готовых наборов настроек, при этом пользователь может создавать собственные. Это должно быть очень удобно для быстрого переключения между профилями при разных задачах администрирования. Один профиль может разрешать полный доступ к компьютеру, а другой лишь обзор экрана, вариантов достаточно много. Доступ к функции осуществляется через раздел «Безопасность» настроек программы.

Также можно отметить систему приглашений к сессии удаленного доступа и настраиваемые фон удаленного рабочего стола и рамку экрана.

Обновленный интерфейс AnyDesk 7.0
Обновленный интерфейс AnyDesk 7.0

Список изменений AnyDesk 7.0

  • Обновлен интерфейс.
  • Профили настроек доступа для быстрого переключения между различными конфигурациями разрешений. Доступ к функции осуществляется через раздел "Безопасность" настроек программы.
  • Приглашения для быстрого присоединения к сессии удаленного доступа.
  • Настраиваемая рамка экрана (цвет, ширина, прозрачность).
  • Настраиваемый фон, который будет на экране во время входящих сессий.
  • Добавлена настройка для отключения функциональности записи сессии через пользовательские клиенты.
  • Доработаны локализации.
  • Улучшены всплывающие подсказки.
  • Добавлен параметр командной строки для создания шаблонов административной групповой политики.
  • Разрешен выбор всего текста и копирования в окно чата.
  • Добавлено улучшенное сообщение об ошибке при сбое автоматического обнаружения.
  • Добавлена поддержка нового метода ввода для Android.
  • Исправлен ряд ошибок.

Скачать AnyDesk 7.0 для Windows

Пробная версияРазмер: 3.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать AnyDesk 6.1.1 для GNU/Linux

Пробная версияРазмер: 3.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать AnyDesk для Android

Пробная версияРазмер: 3.6 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать AnyDesk для iOS

Пробная версияРазмер: 3.6 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать AnyDesk для других ОС

Пробная версияРазмер: 3.6 МбОС: РазныеСтабильная версия

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