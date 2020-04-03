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AnyDesk

5.5.2

Скачать инструмент для обеспечения удаленного рабочего стола

Пробная версия Windows Linux Android iOS
Скачать AnyDesk

AnyDesk — простой, но мощный инструмент для доступа к удаленным компьютерам. Давно существующая и уважаемая программа, которой можно доверять.

AnyDesk позволяет подключаться с одного устройства к другому через интернет, с целью обеспечения удаленного рабочего стола. Дает возможность администратору видеть экран удаленного устройства и, в случае определенной настройки, управлять его работой. Это может быть полезно для удаленного администрирования, консультации пользователей и подобных мероприятий. Кроме обзора экрана и управления устройством AnyDesk поддерживает передачу файлов между администратором и хостом. Также поддерживается передача данных через буфер обмена, обмен файлами, запись сессий, и прочие удобства.

Интерфейс AnyDesk
Интерфейс AnyDesk
Удаленный рабочий стол Android-устройства
Удаленный рабочий стол Android-устройства
Настройки
Настройки

В AnyDesk есть ряд настроек для установки прав доступа. К примеру, удаленный компьютер может дать право только на обзор экрана или же позволить осуществлять полный контроль над устройством. Можно обеспечить защиту паролем или же исключить любые дополнительные преграды для обеспечения быстрого подключения.

Можно скачать AnyDesk для всех популярных десктопных и мобильных операционных систем. Это даёт возможность работать с программой на любых компьютерах и подключаться к любым устройствам, независимо от их операционной системы. С рядом коммерческих тарифов можно ознакомиться на сайте разработчика.

Что нового в AnyDesk 5.5.2:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.04.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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