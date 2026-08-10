AnyDesk — простой, но мощный инструмент для доступа к удаленным компьютерам. Давно существующая и уважаемая программа, которой можно доверять.
AnyDesk позволяет подключаться с одного устройства к другому через интернет, с целью обеспечения удаленного рабочего стола. Дает возможность администратору видеть экран удаленного устройства и, в случае определенной настройки, управлять его работой. Это может быть полезно для удаленного администрирования, консультации пользователей и подобных мероприятий. Кроме обзора экрана и управления устройством AnyDesk поддерживает передачу файлов между администратором и хостом. Также поддерживается передача данных через буфер обмена, обмен файлами, запись сессий, и прочие удобства.
В AnyDesk есть ряд настроек для установки прав доступа. К примеру, удаленный компьютер может дать право только на обзор экрана или же позволить осуществлять полный контроль над устройством. Можно обеспечить защиту паролем или же исключить любые дополнительные преграды для обеспечения быстрого подключения.
Можно скачать AnyDesk для всех популярных десктопных и мобильных операционных систем. Это даёт возможность работать с программой на любых компьютерах и подключаться к любым устройствам, независимо от их операционной системы. С рядом коммерческих тарифов можно ознакомиться на сайте разработчика.
Что нового в последних версиях AnyDesk:
Что нового в AnyDesk 9.6.8
- Добавлены параметры ключ–значение для отключения исходящих сеансов и удаления пункта Add Entry из адресной книги.
- Добавлена опция для автоматического выбора полноэкранного режима.
- В функцию мониторинга добавлен поиск по процессам и переключатель боковой панели оповещения.
- В всплывающем окне участников канала теперь отображается онлайн-статус каждого пользователя.
- Предприняты небольшие улучшения интерфейса.
- Исправлены ошибки.
Обновление AnyDesk 9.6.4 исправляет ошибки.
Что нового в AnyDesk 9.5.7
- Новый параметр командной строки --record-screen, который служит для запуска записи экрана.
- Исправлено множество ошибок.
Что нового в AnyDesk 9.5.0
- Добавлена возможность отображения нескольких мониторов в одном сеансе.
- AnyDeskOne теперь можно включить через MyAnyDeskII.
Что нового в AnyDesk 9.0.3
- Улучшены все локализации.
- Улучшена согласованность светлых и темных тем.
- Исправлены ошибки.
Что нового в AnyDesk 9.0.2
- Реализовано обнаружение положения текстового курсора для более точного позиционирования полей ввода текста IME.
- Улучшены локализации.
- Улучшения интерфейса в светлых и темных темах.
- Улучшены сообщения об ошибках при регистрации лицензии в командной строке.
- Исправлено множество ошибок.
Что нового в AnyDesk 9.0.0
- Добавлена новая функция AnyDesk Assist (только в UltimateCloud).
- Специалисты теперь могут инициировать сеансы с удаленными пользователями без AnyDesk-ID, что упрощает доступ через быстрый клиент.
- Теперь пользователи могут запрашивать помощь у специалистов напрямую из клиента.
- Добавлена функция записи экрана.
- Теперь пользовательский клиент может обновиться до той же версии пользовательского клиента, но с другой конфигурацией.
AnyDesk 7.0 — крупное обновление известного инструмента для удаленного администрирования
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