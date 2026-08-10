AnyDesk — простой, но мощный инструмент для доступа к удаленным компьютерам. Давно существующая и уважаемая программа, которой можно доверять.

AnyDesk позволяет подключаться с одного устройства к другому через интернет, с целью обеспечения удаленного рабочего стола. Дает возможность администратору видеть экран удаленного устройства и, в случае определенной настройки, управлять его работой. Это может быть полезно для удаленного администрирования, консультации пользователей и подобных мероприятий. Кроме обзора экрана и управления устройством AnyDesk поддерживает передачу файлов между администратором и хостом. Также поддерживается передача данных через буфер обмена, обмен файлами, запись сессий, и прочие удобства.

В AnyDesk есть ряд настроек для установки прав доступа. К примеру, удаленный компьютер может дать право только на обзор экрана или же позволить осуществлять полный контроль над устройством. Можно обеспечить защиту паролем или же исключить любые дополнительные преграды для обеспечения быстрого подключения.

Можно скачать AnyDesk для всех популярных десктопных и мобильных операционных систем. Это даёт возможность работать с программой на любых компьютерах и подключаться к любым устройствам, независимо от их операционной системы. С рядом коммерческих тарифов можно ознакомиться на сайте разработчика.