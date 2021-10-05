Вышла Windows 11

Состоялся релиз Windows 11. Компания Microsoft выпустила официальную публичную версию — скачать Windows 11 может любой желающий.

С сегодняшнего дня начато поэтапное бесплатное обновление совместимых компьютеров через систему автоматического обновления Windows. Также доступно обновление вручную, в том числе и через загрузку образов. Если положиться на систему автоматического обновления, то ожидание может затянуться, — некоторые пользователи получат новинку уже сегодня (5 октября), когда другим придется подождать. Первыми обновятся новейшие устройства, полностью отвечающие системным требованиям Windows 11, а потом уже и все остальные, отвечающие минимальным требованиям. Программа обновления будет продолжаться до середины 2022 года.

Установить Windows 11 можно вручную. Доступны ISO-образы, инструмент создания загрузочного носителя, а также программа Помощник установки Windows 11 (для обновления текущей ОС).

Интерфейс Windows 11

Что нового в Windows 11

Новое оформление интерфейса и звуковое сопровождение. Свежо и современно.

Обновленное меню Пуск. Переоформленное и расположенное в центре (можно вернуть в левый угол). Оно интегрировано с облачными сервисами Microsoft 365 для быстрого доступа к данным пользователя.

Обновлены встроенные приложения.

Windows 11 ориентируется на одновременную работу с несколькими окнами. Предприняты улучшения размещения окон программ на экране — новые сетки компоновки, привязка нескольких окон, запоминание положения и т. п. Также улучшена работа с несколькими экранами — сворачивание окон при отсоединении второго экрана и их развертывание при последующем подключении.

Виджеты — небольшие приложения для рабочего стола, предоставляющие различную информацию и удобный доступ к функциям операционной системы. Очень важно, что обещана поддержка виджетов от сторонних разработчиков.

Новый Microsoft Store. Теперь в репозитории будут не только UWP-приложения и игры, но также стандартные Win32-программы, фильмы и телешоу. Значительно переработан интерфейс — обновлены структура и оформление для более удобного доступа к контенту.

Особое внимание к видеоиграм. Поддержка DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. Доступ к играм через сервис Xbox Game Pass (библиотека игр, доступная по ежемесячной платной подписке).

Значительно расширены специальные возможности для доступности людям с ограниченными возможностями.

Улучшена поддержка управления через тачпад, цифровое перо и голосовой ввод. Повышена скорость взаимодействия и расширены возможности.

Windows 11 ориентирована на гибридную работу и имеет функционал для взаимодействия откуда угодно и с любого устройства.

Реализована интеграция чатов Microsoft Terms в панель задач.

Одна из интереснейших новых функций Windows 11 — поддержка Android-приложений недоступна на старте и появится в рамках обновления в 2022 году.

Системные требования Windows 11

Минимальные системные требования: 64-битный процессор 1 ГГц с 2-мя ядрами, 4 Гб оперативной памяти, видеокарта с поддержкой DirectX 12, 64 Гб места на HDD/SSD, UEFI с поддержкой Secure Boot, TPM 2.0. Важно отметить, что Windows 11 несовместима с 32-битными процессорами. Для полноценной работы некоторых функций есть дополнительные требования. Проверить совместимость компьютера с новой операционной системой можно с помощью специального инструмента PCHealthCheck.

Энтузиастам удается установить Windows 11 на системах, не соответствующих системным требованиям в полной мере (без поддержки Secure Boot, TPM 2.0 и несовместимым процессором).

Как скачать Windows 11

Обновить Windows 10 до 11 можно через программу Windows 11 Installation Assistant (Помощник установки Windows 11). Она проверит совместимость и установит новинку.

На чистый компьютер можно установить систему, скачав образ Windows 11 с официального сайта. Загруженный образ может использоваться для новой установки или обновления существующей. Например, его можно записать на флешку программой типа Rufus и с получившегося носителя осуществить установку на новый компьютер. Также доступен обновленный инструмент Media Creation Tool, позволяющий скачать образ Windows 11 и записать его на внешний носитель — для большинства пользователей это будет проще всего.