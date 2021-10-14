AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление популярного аудиоплеера AIMP.
AIMP 5.0 — это важное обновление с массой улучшений, которые касаются большинства аспектов программы. Обновлен интерфейс, улучшена совместимость с Windows 11, повышена производительность, существенно расширена функциональность закладок (перенесены в Фонотеку), предприняты улучшения в аудиоконвертере, доработаны плейлисты, предпринято множество улучшений для плагинов и многое другое.
Что нового в AIMP 5.0
Общее:
- Обновлен дизайн. Новый базовый скин Charm. Современный чистый интерфейс с минимальным количеством цветов и визуальных разделителей. Присутствует как светлый, так и темный вариант. Старый базовый скин Bliss из AIMP 4 никуда не делся и доступен через настройки плеера.
- Улучшена совместимость с Windows 11.
- Повышена производительность работы программы.
- В функцию поиска обложек альбомов добавлена опция «Искать обложку в тегах файла».
- В функцию поиска текстов песен добавлена опция «Искать текст песни в тегах файла».
- Улучшена поддержка горизонтального скроллинга тачпадом.
- Обновлены библиотеки BASS, обновлены локализации, обновлены сторонние библиотеки.
Аудиоконвертер:
- Добавлена функция нормализации громкости в процессе конвертирования. Поддерживается нормализация по амплитуде или по ReplayGain.
- Добавлено опциональное звуковое оповещение о завершении процесса конвертирования.
- Добавлена колонка «Целевое имя файла».
- Добавлена команда «Перейти к файлу».
- Добавлена поддержка кодека WMA Pro (6-канальное аудио и глубина дискретизации до 24-бит).
Закладки:
- Функциональность Закладок перенесена в Фонотеку.
- Стала доступна фильтрация/группировка закладок по имени, дате, источнику, длительности и размеру файла.
- Добавлена поддержка пользовательских меток и комментариев.
- Добавлена поддержка редактирования нескольких закладок одновременно.
- Добавлена возможность запуска воспроизведения, игнорируя временную метку.
- Добавлена команда «Перейти к источнику».
Плагины:
- Клиент last.fm заменен плагином Scrobbler.
- MyClouds — поддержка изменений API pClouds.com.
- Scrobbler интегрирован в скин по умолчанию.
- Scrobbler — отображение информации об исполнителе.
- Scrobbler — поддержка сервисов libre.fm и listenbrainz.org.
- В планировщик добавлена возможность дослушать текущий трек до конца.
- В планировщик добавлены новые команды.
- В планировщик добавлены опции: повтор задачи в течение дня и повтор задачи по дням / неделям / месяцам / годам.
- В планировщик добавлена поддержка неограниченного количества задач.
- Подкасты — добавлена колонка «Формат аудиофайла».
- Подкасты — добавлено отображение обложек альбомов в фонотеке.
Плейлист:
- Добавлена функция поиска перемещенных файлов.
- Добавлена функция авто-сортировки плейлиста при добавлении новых файлов или изменении мета-данных. Это касается обычных плейлистов, а не только смарт-плейлистов.
- Добавлена настройка «В каждом плейлисте свой режим воспроизведения (прямой / случайный)».
- Добавлена возможность указать уровень вложенности имени в качестве аргумента у макросов %FileDir / %FileParentDir.
Редактор тегов:
- Добавлена новая утилита Редактор глав для упрощения процесса создания глав.
- Добавлена динамическая разметка — автоматическое растягивание полей под доступное место в окне.
- Добавлен доступ ко всем полям — возможность просмотреть содержимое неподдерживаемых полей тегов и удалить их.
- Добавлена поддержка папок из «Быстрого доступа» Проводника Windows 10.
Скин-движок:
- Расширены возможности.
- Повышена производительность.
- Добавлена поддержка Opentype-шрифтов.
- Улучшена совместимость со старыми скинами.
Разное:
- Расширение эквалайзера до 20-ти полос. Добавлены полосы 43 Гц и 22 кГц.
- Добавлена команда «Выход» для иконки в трее.
- Команда «Найти в фонотеке» теперь поддерживает работу с источниками, полученными от плагинов.