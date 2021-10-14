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AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера14.10.2021

AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление популярного аудиоплеера AIMP.

AIMP 5.0 — это важное обновление с массой улучшений, которые касаются большинства аспектов программы. Обновлен интерфейс, улучшена совместимость с Windows 11, повышена производительность, существенно расширена функциональность закладок (перенесены в Фонотеку), предприняты улучшения в аудиоконвертере, доработаны плейлисты, предпринято множество улучшений для плагинов и многое другое.

Интерфейс AIMP 5.0
Интерфейс AIMP 5.0

Что нового в AIMP 5.0

Общее:

  • Обновлен дизайн. Новый базовый скин Charm. Современный чистый интерфейс с минимальным количеством цветов и визуальных разделителей. Присутствует как светлый, так и темный вариант. Старый базовый скин Bliss из AIMP 4 никуда не делся и доступен через настройки плеера.
  • Улучшена совместимость с Windows 11.
  • Повышена производительность работы программы.
  • В функцию поиска обложек альбомов добавлена опция «Искать обложку в тегах файла».
  • В функцию поиска текстов песен добавлена опция «Искать текст песни в тегах файла».
  • Улучшена поддержка горизонтального скроллинга тачпадом.
  • Обновлены библиотеки BASS, обновлены локализации, обновлены сторонние библиотеки.

Аудиоконвертер:

  • Добавлена функция нормализации громкости в процессе конвертирования. Поддерживается нормализация по амплитуде или по ReplayGain.
  • Добавлено опциональное звуковое оповещение о завершении процесса конвертирования.
  • Добавлена колонка «Целевое имя файла».
  • Добавлена команда «Перейти к файлу».
  • Добавлена поддержка кодека WMA Pro (6-канальное аудио и глубина дискретизации до 24-бит).

Закладки:

  • Функциональность Закладок перенесена в Фонотеку.
  • Стала доступна фильтрация/группировка закладок по имени, дате, источнику, длительности и размеру файла.
  • Добавлена поддержка пользовательских меток и комментариев.
  • Добавлена поддержка редактирования нескольких закладок одновременно.
  • Добавлена возможность запуска воспроизведения, игнорируя временную метку.
  • Добавлена команда «Перейти к источнику».

Плагины:

  • Клиент last.fm заменен плагином Scrobbler.
  • MyClouds — поддержка изменений API pClouds.com.
  • Scrobbler интегрирован в скин по умолчанию.
  • Scrobbler — отображение информации об исполнителе.
  • Scrobbler — поддержка сервисов libre.fm и listenbrainz.org.
  • В планировщик добавлена возможность дослушать текущий трек до конца.
  • В планировщик добавлены новые команды.
  • В планировщик добавлены опции: повтор задачи в течение дня и повтор задачи по дням / неделям / месяцам / годам.
  • В планировщик добавлена поддержка неограниченного количества задач.
  • Подкасты — добавлена колонка «Формат аудиофайла».
  • Подкасты — добавлено отображение обложек альбомов в фонотеке.

Плейлист:

  • Добавлена функция поиска перемещенных файлов.
  • Добавлена функция авто-сортировки плейлиста при добавлении новых файлов или изменении мета-данных. Это касается обычных плейлистов, а не только смарт-плейлистов.
  • Добавлена настройка «В каждом плейлисте свой режим воспроизведения (прямой / случайный)».
  • Добавлена возможность указать уровень вложенности имени в качестве аргумента у макросов %FileDir / %FileParentDir.

Редактор тегов:

  • Добавлена новая утилита Редактор глав для упрощения процесса создания глав.
  • Добавлена динамическая разметка — автоматическое растягивание полей под доступное место в окне.
  • Добавлен доступ ко всем полям — возможность просмотреть содержимое неподдерживаемых полей тегов и удалить их.
  • Добавлена поддержка папок из «Быстрого доступа» Проводника Windows 10.

Скин-движок:

  • Расширены возможности.
  • Повышена производительность.
  • Добавлена поддержка Opentype-шрифтов.
  • Улучшена совместимость со старыми скинами.

Разное:

  • Расширение эквалайзера до 20-ти полос. Добавлены полосы 43 Гц и 22 кГц.
  • Добавлена команда «Выход» для иконки в трее.
  • Команда «Найти в фонотеке» теперь поддерживает работу с источниками, полученными от плагинов.

Скачать AIMP 5.0

БесплатноРазмер: 13.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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