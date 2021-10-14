AIMP 5.0 — крупное обновление популярного аудиоплеера

Выпущено крупное обновление популярного аудиоплеера AIMP.

AIMP 5.0 — это важное обновление с массой улучшений, которые касаются большинства аспектов программы. Обновлен интерфейс, улучшена совместимость с Windows 11, повышена производительность, существенно расширена функциональность закладок (перенесены в Фонотеку), предприняты улучшения в аудиоконвертере, доработаны плейлисты, предпринято множество улучшений для плагинов и многое другое.

Интерфейс AIMP 5.0

Что нового в AIMP 5.0

Общее:

Обновлен дизайн. Новый базовый скин Charm. Современный чистый интерфейс с минимальным количеством цветов и визуальных разделителей. Присутствует как светлый, так и темный вариант. Старый базовый скин Bliss из AIMP 4 никуда не делся и доступен через настройки плеера.

Улучшена совместимость с Windows 11.

Повышена производительность работы программы.

В функцию поиска обложек альбомов добавлена опция «Искать обложку в тегах файла».

В функцию поиска текстов песен добавлена опция «Искать текст песни в тегах файла».

Улучшена поддержка горизонтального скроллинга тачпадом.

Обновлены библиотеки BASS, обновлены локализации, обновлены сторонние библиотеки.

Аудиоконвертер:

Добавлена функция нормализации громкости в процессе конвертирования. Поддерживается нормализация по амплитуде или по ReplayGain.

Добавлено опциональное звуковое оповещение о завершении процесса конвертирования.

Добавлена колонка «Целевое имя файла».

Добавлена команда «Перейти к файлу».

Добавлена поддержка кодека WMA Pro (6-канальное аудио и глубина дискретизации до 24-бит).

Закладки:

Функциональность Закладок перенесена в Фонотеку.

Стала доступна фильтрация/группировка закладок по имени, дате, источнику, длительности и размеру файла.

Добавлена поддержка пользовательских меток и комментариев.

Добавлена поддержка редактирования нескольких закладок одновременно.

Добавлена возможность запуска воспроизведения, игнорируя временную метку.

Добавлена команда «Перейти к источнику».

Плагины:

Клиент last.fm заменен плагином Scrobbler.

MyClouds — поддержка изменений API pClouds.com.

Scrobbler интегрирован в скин по умолчанию.

Scrobbler — отображение информации об исполнителе.

Scrobbler — поддержка сервисов libre.fm и listenbrainz.org.

В планировщик добавлена возможность дослушать текущий трек до конца.

В планировщик добавлены новые команды.

В планировщик добавлены опции: повтор задачи в течение дня и повтор задачи по дням / неделям / месяцам / годам.

В планировщик добавлена поддержка неограниченного количества задач.

Подкасты — добавлена колонка «Формат аудиофайла».

Подкасты — добавлено отображение обложек альбомов в фонотеке.

Плейлист:

Добавлена функция поиска перемещенных файлов.

Добавлена функция авто-сортировки плейлиста при добавлении новых файлов или изменении мета-данных. Это касается обычных плейлистов, а не только смарт-плейлистов.

Добавлена настройка «В каждом плейлисте свой режим воспроизведения (прямой / случайный)».

Добавлена возможность указать уровень вложенности имени в качестве аргумента у макросов %FileDir / %FileParentDir.

Редактор тегов:

Добавлена новая утилита Редактор глав для упрощения процесса создания глав.

Добавлена динамическая разметка — автоматическое растягивание полей под доступное место в окне.

Добавлен доступ ко всем полям — возможность просмотреть содержимое неподдерживаемых полей тегов и удалить их.

Добавлена поддержка папок из «Быстрого доступа» Проводника Windows 10.

Скин-движок:

Расширены возможности.

Повышена производительность.

Добавлена поддержка Opentype-шрифтов.

Улучшена совместимость со старыми скинами.

Разное: