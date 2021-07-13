Firefox 90 — фоновое обновление и масса прочих улучшений

Выпущена новая версия Firefox — популярного браузера от сообщества Mozilla.

Firefox 90 включает множество различных улучшений и изменений. Самыми заметными являются функция фонового обновления, позволяющая браузер обновляться без запуска; новая страница со списком сторонних компонентов; полное упразднение поддержки FTP; улучшенная работа механизма SmartBlock со скриптами Facebook.

Интерфейс Firefox 90

Что нового в Firefox 90

Реализована функция фонового обновления браузера. Теперь Firefox может обновляться, даже если программа не запущена. Если пользователь не желает автоматического обновления браузера или хочет исключить лишний фоновый процесс, то он может запросто отключить эту функцию через базовые настройки обновления Firefox.

Новая страница about:third-party на которой перечислены все сторонние компоненты, установленные в браузере. Сторонним компонентом считается любой, не от Mozilla или Microsoft. Это нововведение служит выявления проблемных компонентов.

Полностью упразднена поддержка протокола FTP. Она была отключена ещё в Firefox 88, но ее можно было вернуть через служебные настройки. Теперь же поддержка FTP исключена полностью.

Предприняты улучшения функции SmartBlock (механизм, компенсирующий урон, наносимый веб-странице функциями блокировки отслеживания). В этой версии сторонние скрипты Facebook блокируются и могут быть запущены, если пользователю потребуется авторизоваться в этой социальной сети.

Теперь пункт контекстного меню «Открыть изображение в новой вкладке» создает новую вкладку в фоне (без перехода к ней).

Сохранение страницы в PDF через функцию печати теперь создает работающие гиперссылки.

Реализовано управление исключениями для режима «Только HTTPS».

Предприняты улучшения производительности и совместимости WebRender. Пользователи без возможности аппаратного ускорения будут использовать программную реализацию.

Предприняты очередные улучшения поддержки новейших веб-технологий, усовершенствованы инструменты веб-разработки и исправлены ошибки.

Как обычно, Firefox обновится самостоятельно через систему автоматического обновления. Также можно установить обновленную версию через новый дистрибутив.