Firefox 88 — очередная новая версия популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.
Список изменений Firefox 88:
- По умолчанию отключена поддержка FTP (можно включить через about:config — network.ftp.enabled). Полное удаление поддержки FTP запланировано в следующей версии браузера.
- Реализована поддержка JavaScript в формах PDF-документов. Некоторые формы используют JavaScript для валидации и прочих интерактивных функций.
- Локализована настройка размера полей документа (раньше были только дюймы) Теперь в русскоязычной версии используются миллиметры.
- Плавное масштабирование через тачпад работает и в Firefox для GNU/Linux.
- Для защиты от отслеживания и утечки личных данных пользователя браузер изолирует значение window.name для сайта, создавшего его.
- Firefox больше не запрашивает повторно доступ к микрофону и камере на сайте, если пользователь уже дал разрешение для этого устройства, сайта и вкладки за последние 50 секунд.
- Из меню «Действия на странице» (три точки в адресной строке) удален пункт «Сделать скриншот». Пользователь может сделать скриншот через контекстное меню правого клика мыши с помощью горячих клавиш или через добавление соответствующего ярлыка на главную панель браузера.
Также в этом выпуске предприняты различные улучшения и изменения для веб-разработчиков и расширена поддержка различных веб-технологий. И, конечно же, исправлены ошибки, в том числе и в безопасности браузера.