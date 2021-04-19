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Firefox 88 — очередная новая версия популярного браузера19.04.2021

Firefox 88 — очередная новая версия популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Список изменений Firefox 88:

  • По умолчанию отключена поддержка FTP (можно включить через about:config — network.ftp.enabled). Полное удаление поддержки FTP запланировано в следующей версии браузера.
  • Реализована поддержка JavaScript в формах PDF-документов. Некоторые формы используют JavaScript для валидации и прочих интерактивных функций.
  • Локализована настройка размера полей документа (раньше были только дюймы) Теперь в русскоязычной версии используются миллиметры.
  • Плавное масштабирование через тачпад работает и в Firefox для GNU/Linux.
  • Для защиты от отслеживания и утечки личных данных пользователя браузер изолирует значение window.name для сайта, создавшего его.
  • Firefox больше не запрашивает повторно доступ к микрофону и камере на сайте, если пользователь уже дал разрешение для этого устройства, сайта и вкладки за последние 50 секунд.
  • Из меню «Действия на странице» (три точки в адресной строке) удален пункт «Сделать скриншот». Пользователь может сделать скриншот через контекстное меню правого клика мыши с помощью горячих клавиш или через добавление соответствующего ярлыка на главную панель браузера.

Также в этом выпуске предприняты различные улучшения и изменения для веб-разработчиков и расширена поддержка различных веб-технологий. И, конечно же, исправлены ошибки, в том числе и в безопасности браузера.

Скачать Firefox 88 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 88 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 88 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 88 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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