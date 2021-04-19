Firefox 88 — очередная новая версия популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Список изменений Firefox 88:

По умолчанию отключена поддержка FTP (можно включить через about:config — network.ftp.enabled). Полное удаление поддержки FTP запланировано в следующей версии браузера.

Реализована поддержка JavaScript в формах PDF-документов. Некоторые формы используют JavaScript для валидации и прочих интерактивных функций.

Локализована настройка размера полей документа (раньше были только дюймы) Теперь в русскоязычной версии используются миллиметры.

Плавное масштабирование через тачпад работает и в Firefox для GNU/Linux.

Для защиты от отслеживания и утечки личных данных пользователя браузер изолирует значение window.name для сайта, создавшего его.

Firefox больше не запрашивает повторно доступ к микрофону и камере на сайте, если пользователь уже дал разрешение для этого устройства, сайта и вкладки за последние 50 секунд.

Из меню «Действия на странице» (три точки в адресной строке) удален пункт «Сделать скриншот». Пользователь может сделать скриншот через контекстное меню правого клика мыши с помощью горячих клавиш или через добавление соответствующего ярлыка на главную панель браузера.

Также в этом выпуске предприняты различные улучшения и изменения для веб-разработчиков и расширена поддержка различных веб-технологий. И, конечно же, исправлены ошибки, в том числе и в безопасности браузера.