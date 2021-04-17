Google Chrome 90 — кодировщик AV1 и масса мелких улучшений

Выпущена очередная новая версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Google Chrome 90 включает несколько небольших функциональных удобств, добавляет поддержку кодировщика видео AV1, улучшает механизм скрытия навязчивых уведомлений от сайтов, а также предлагает массу улучшений для разработчиков. Ниже перечислены изменения, которые будут интересны рядовому пользователю браузера.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 90

Добавлен кодировщик AV1. Он ориентирован на видеоконференции, работающие на основе WebRTC. Основным преимуществом AV1 является приемлемое качество передачи видео даже при очень слабом соединении с интернетом. Отличное сжатие для снижения потребления полосы пропускания, работа при плохом соединении (30 кбит/с и хуже), а также повышенная эффективность совместного использования экрана. Кстати говоря, Firefox тоже уже имеет поддержку AV1.

Firefox тоже уже имеет поддержку AV1. Добавлена возможность скрывать кнопку вызова меню функции Список для чтения. В контекстном меню правого клика мыши на панели закладок появился соответствующий пункт.

В контекстное меню выделенного текста добавлен пункт «Копировать ссылку на выделенный текст», который служит для создания ссылки на место страницы с выделенным текстом.

Добавлена возможность присваивать имя окнам браузера. Добавленное имя заменит стандартный заголовок окна (по умолчанию используется заголовок открытой вкладки). Присвоить имя можно через новый пункт «Добавить название окна» контекстного меню правого клика на панели закладок.

HTTPS стал протоколом по умолчанию. Google Chrome 90 обращается к любому сайту по протоколу HTTPS, если протокол не указан явно. Если работа по протоколу HTTPS невозможна, то происходит обращение по HTTP.

Предприняты улучшения механизма скрытия навязчивых запросов и уведомлений от сайтов. Google Chrome уже давно успешно скрывает запросы от мошеннических сайтов и сайтов, злоупотребляющих запросами.

Также Goolge Chrome 90 включает множество улучшений для поддержки различных веб-технологий. Заинтересованные пользователи могут прочесть подробности на Chrome Platform Status и в Chrome Developers.