Google Chrome 80 — тихие запросы и новые правила передачи Cookie третьих сторон

Вышла стабильная версия браузера Google Chrome 80. Это обновление включает в браузер улучшенное поведение запросов от сайтов на отправку уведомлений, новые правила обработки Cookie-файлов от третьих сторон и прочие улучшения.

В Google Chrome 80 реализована улучшенная система получения запросов от сайтов на отправку оповещений. Пользователям давно надоели запросы, которые выскакивают при первом посещении сайта, требуют внимания и заставляют тянуться курсором мыши к кнопке отказа. Теперь, в определенных условиях, при получении запроса от сайта пользователь увидит не обычный запрос, а тихое уведомление о блокировке запроса, которое не потребует необходимого действия, а будет висеть иконкой в конце адресной строки. Это работает при определенных условиях: к примеру, для пользователей, которые всегда отказываются от всех уведомлений или для сайтов с высоким процентом отказов от уведомлений. Пользователь также может включить новую функцию вручную через стандартные настройки уведомлений.

Ручное включение тихих запросов в Google Chrome 80

В ближайшем будущем это избавит пользователей не только от навязчивых запросов, но и мошенников, которые манипулируют запросами, используя их не по назначению.

Будьте внимательны! Эта функция разворачивается постепенно и доступна не сразу и не всем пользователям. Ее можно включить вручную через настройку "chrome://flags/#quiet-notification-prompts".

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Вместе с выпуском Google Chrome 80 начинается развертывание новых правил обработки и передачи сторонних Cookie-файлов. Речь о работе с Cookie-файлами, получаемыми и отправляемыми браузером с одного сайта, но принадлежащих другому. К примеру, это может быть встроенный в сайт виджет третьей стороны или просто механизм, взаимодействующий со сторонними Cookie. Опустив технические подробности, новые параметры обрабатываемых Cookie-файлов позволят явно указать возможность их передачи и противодействовать утечке или прочим неприятностям.

Автоматическая загрузка по защищенному HTTPS видео и аудио, передаваемого по HTTP, — ещё одно улучшение Google Chrome 80, направленное на повышение безопасности пользователя. Иногда бывает, что HTTPS-сайт содержит на своих страницах видео или аудио, загружаемое с третьей стороны по небезопасному HTTP. Теперь Google Chrome будет обновлять соединение и загружать его по HTTPS. Если же браузеру это не удастся, то такой контент загружен не будет.

Ну и, конечно же, в новой версии браузера улучшена поддержка многих актуальных веб-технологий и исправлены ошибки.