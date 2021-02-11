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Media Player Classic Home Cinema 1.9.9 — обновление с предпросмотром на ползунке11.02.2021

Media Player Classic Home Cinema 1.9.9 — обновление с предпросмотром на ползунке

Выпущено заметное обновление Media Player Classic Home Cinema — одного из самых популярных видеоплееров.

В эту версию плеера добавлена функция предварительного просмотра воспроизводимого видео через панель перемотки. Это стандартные миниатюры кадров, появляющиеся при наведении мыши на ползунок прокрутки и позволяющие быстро найти нужный момент ролика.

Разработчик отмечает, что это достаточно ресурсоемкая функция. Она по умолчанию отключена и не рекомендуется для использования на слабых компьютерах. Кроме того, предварительный просмотр работает только при воспроизведении локальных файлов и недоступен для потокового вещания или при воспроизведении роликов с дисков. Для избегания проблем воспроизведения функция не использует аппаратное ускорение.

Для включения функции нужно обратиться к следующей настройке: «Вид» > «Настройки» > «Дополнительно» > «Показывать предпросмотр на ползунке». Там же доступно изменение размера миниатюр (по умолчанию — 15 процентов от размера окна воспроизведения).

Предпросмотр на ползунке в Media Player Classic HC 1.9.9
Предпросмотр на ползунке в Media Player Classic HC 1.9.9

Другие улучшения Media Player Classic HC 1.9.9:

  • Улучшено управление пиксельными шейдерами. Добавлены пункты меню правого клика мыши и горячие клавиши для быстрого включения и выключения шейдеров. Доступно два варианта: pre-resize («CTRL+P») и post-resize («CTRL+ALT+P»).
  • Добавлена поддержка файлов разметки CUE Sheets.
  • Теперь минимальная скорость воспроизведения — 0.05 (ранее — 0.125).
  • Теперь выбранный аудио-рендер может вернуться к устройству по умолчанию, если не получается инициализировать устройство выбранное пользователем.
  • Обновлен встроенный компонент LAV Filters до версии 0.74.1-92-g88da5.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.9 (64-бит)

БесплатноРазмер: 16.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.9 (32-бит)

БесплатноРазмер: 15.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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