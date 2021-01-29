Firefox 85 — удаление поддержки Flash и блокировка суперкуки

Состоялся очередной релиз новой версии браузера Firefox.

Во-первых, важно отметить, что вместе с этим выпуском Firefox полностью прекращает поддержку Adobe Flash — браузер больше не способен воспроизводить контент, созданный с помощью этой технологии. За последние годы был предпринят ряд мер постепенного отказа от устаревшей технологии и это их финал. Кстати говоря, наряду с Firefox от Flash отказываются и все остальные популярные браузеры. К примеру, недавний релиз Google Chrome 88 также полностью исключил поддержку Flash.

В Firefox 85 в очередной раз расширены функции блокировки отслеживания пользователя. Теперь функция, которая борется за приватность пользователя и защищает его от различных методов отслеживания, ко всему прочему способна блокировать и суперкуки. Суперкуки являются заметно более сложным видом отслеживания, чем обычные куки, и способны поставить метку пользователю даже при работе в приватном режиме, не так просто удаляются и вообще являются изощрённым способом отслеживания пользователя. Теперь Firefox поможет защититься и от них.

Другие нововведения этого выпуска касаются закладок. Теперь браузер запоминает предпочтительное место сохранения закладок, отображает панель инструментов закладок на странице новой вкладки и даёт упрощённый доступ к закладкам через панель инструментов. Также небольшое улучшение предпринято в менеджере паролей — теперь пользователю доступно удаление всех сохранённых логинов одним действием. Раньше пришлось бы удалять по одному.

Остальные улучшения касаются разработчиков или исправляют обнаруженные ошибки (в том числе, и в безопасности браузера).