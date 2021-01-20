Google Chrome 88 — ряд нововведений и полное упразднение поддержки Flash

Выпущена очередная новая версия браузера Google Chrome.

Важной особенностью Google Chrome 88 является полное упразднение совместимости с технологией Adobe Flash. Из браузера исключена поддержка контента, созданного с помощью этой технологии, а также сопутствующие настройки. Давным-давно запланированная и ожидаемая мера. Прощай Flash.

Кроме исключения из браузера Flash, из Google Chrome 88 также полностью удалена поддержка адресов FTP://. На самом деле, в соответствии со стандартными настройками браузер уже давно не работал с адресами такого типа, но пользователь мог вернуть их поддержку через расширенные настройки браузера. Теперь же поддержка FTP:// удалена полностью.

Поиск по вкладкам в Google Chrome 88

Интересной новой особенностью этой версии является возможность включения функции поиска по вкладкам. Напомню, что некоторое время назад эта функция уже появилась в версии браузера для Chrome OS, а теперь доступна и в версиях для настольных компьютеров. Новинка предлагает кнопку на панели вкладок, которая вызывает форму поиска и вертикальный список с перечнем открытых вкладок. Это не базовая функция и для ее включения требуется активация через настройку chrome://flags/#enable-tab-search.

Небольшие усовершенствования темной темы оформления — еще одно улучшение этой версии. Скроллы теперь тоже перекрашиваются в темный цвет.

Что касается улучшений для веб-разработчиков, то больше всего выделяется поддержка расширений, описанных спецификацией Manifest V3. Информация о всех нововведениях для веб-разработчиков опубликована на странице официального ресурса разработчиков. Также читайте о массе улучшений в инструментах веб-разработки. Узнать об исправленных ошибках в безопасности браузера можно в официальном блоге разработчиков.