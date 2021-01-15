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BurnAware 14 — крупное обновление комплекса для записи дисков15.01.2021

BurnAware 14 — крупное обновление комплекса для записи дисков

Выпущено крупное обновление BurnAware — известной программы для записи дисков.

BurnAware — на данный момент самая популярная программа для работы с компакт-дисками. Включает полный спектр функций для записи и копирования практически любых оптических носителей. Запись дисков, копирование, создание загрузочных носителей, работа с образами, копирование и создание аудиодисков, запись DVD-видео и многое другое. И хотя широкая аудитория давным-давно отказалась от компакт-дисков, а на их компьютерах даже нет CD-привода, программы подобного класса всё ещё востребованы некоторыми пользователями. Вот им и адресована BurnAware, которая окажется отличным выбором и удовлетворит полный спектр потребностей домашнего пользователя и профессионала.

Обновленный интерфейс BurnAware 14
Обновленный интерфейс BurnAware 14

Что нового в BurnAware 14

BurnAware 14 является очень заметным обновлением. Эта версия предлагает отдельную 64-битную сборку, обновленный интерфейс, несколько улучшений в Аудиограббере и ряд прочих изменений. Вот полный список:

  • Выпущена отдельная 64-битная версия программы. Понятно, что это даёт лучшую производительность в современных 64-битных системах. Для загрузки доступны 64-битные сборки только для платных версий Premium и Professional.
  • Обновленный интерфейс, который теперь поддерживает темы оформления. Разработчики освежили интерфейс, перерисовав иконки и изменив оформление некоторых элементов. Структура не изменилась. Что касается тем, то кроме стандартной в составе 8 дополнительных.
  • Заменены компоненты кодирования аудио.
  • В Аудиограббер (функция копирования треков с аудиодисков) добавлена поддержка формата FLAC.
  • В Аудиограббер добавлена возможность извлечения всех треков в рамках одной задачи.
  • В Аудиограббере улучшена запись и чтение тегов.
  • Улучшено отображение интерфейса на экранах с высоким разрешением.
  • Улучшена поддержка программ чтения с экрана (для людей с проблемами зрения).
  • Улучшена совместимость с последними версиями Windows 10.
  • Исправлены ошибки.

Как и прежде, предлагается скачать BurnAware в одной из трёх версий. Free — базовая, полностью бесплатная версия, которая включает базовый функционал. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения треков из аудиодисков и возможностью получения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.

Скачать BurnAware 14 Free (32-бит)

БесплатноРазмер: 10.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 14 Premium (32-бит)

Пробная версияРазмер: 12.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 14 Premium (64-бит)

Пробная версияРазмер: 14.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 14 Professional (32-бит)

Пробная версияРазмер: 13 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать BurnAware 14 Professional (64-бит)

Пробная версияРазмер: 14.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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