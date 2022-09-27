НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ

FLAC

1.4.1

Скачать аудиокодек, рассчитанный на сжатие без потерь

Open Source Windows Linux

Скачать FLAC

ВЫБОР ВЕРСИИ

FLAC — самый популярный аудиоформат, среди рассчитанных на эффективное сжатие аудио без потерь. Давно существует и поддерживается всем современным софтом (плеерами, рипперами, конвертерами и т. д.) и большинством аппаратных плееров. Полностью бесплатный формат с открытыми исходными кодами.

В отличии от многих других аудиоформатов, при кодировании аудио в формат FLAC не теряется никакая информация. Сжатие не такое эффективное, как у MP3, но нет и потери качества. По этой причине FLAC отлично подходит для взыскательных меломанов, обладающих качественной аудиосистемой и требующих максимального качества записи. Также FLAC отлично подходит для сокращения размера медиатеки, опять-таки, без потерь в качестве.

Интерфейс FLAC
Интерфейс FLAC

FLAC давно поддерживается всеми популярными программами с работы с аудио-файлами. Пользователю не потребуется загружать FLAC дополнительно для воспроизведения или обработки файлов сторонним софтом — он, скорее всего, это уже умеет. Однако, если это необходимо, можно скачать FLAC отдельно. Официальный софт включает в систему поддержку этого формата и может использоваться для кодирования звука (не имеет графического интерфейса и работает из командной строки).

Что нового в FLAC 1.4.1:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.09.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о FLAC

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

K-Lite Codec Pack

Скачать бесплатно самый популярный набор кодеков

FFmpeg

Набор библиотек для работы с мультимедиа

DivX

Популярный видео-кодек

XviD

Известный видео-кодек

LAV Filters

Скачать набор фильтров для работы с мультимедиа

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

ProtonVPN

ProtonVPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64