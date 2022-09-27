FLAC — самый популярный аудиоформат, среди рассчитанных на эффективное сжатие аудио без потерь. Давно существует и поддерживается всем современным софтом (плеерами, рипперами, конвертерами и т. д.) и большинством аппаратных плееров. Полностью бесплатный формат с открытыми исходными кодами.

В отличии от многих других аудиоформатов, при кодировании аудио в формат FLAC не теряется никакая информация. Сжатие не такое эффективное, как у MP3, но нет и потери качества. По этой причине FLAC отлично подходит для взыскательных меломанов, обладающих качественной аудиосистемой и требующих максимального качества записи. Также FLAC отлично подходит для сокращения размера медиатеки, опять-таки, без потерь в качестве.

Интерфейс FLAC

FLAC давно поддерживается всеми популярными программами с работы с аудио-файлами. Пользователю не потребуется загружать FLAC дополнительно для воспроизведения или обработки файлов сторонним софтом — он, скорее всего, это уже умеет. Однако, если это необходимо, можно скачать FLAC отдельно. Официальный софт включает в систему поддержку этого формата и может использоваться для кодирования звука (не имеет графического интерфейса и работает из командной строки).