Opera 72.0.3815.378 — обновление со встроенным стриминговым аудиоплеером

Выпущено очередное обновление браузера Opera. Не смотря на промежуточный номер версии, в этот выпуск добавлено заметное нововведение — стриминговый плеер.

В новую версию с номером 72.0.3815.378 в браузер включена функция аудиоплеера. Новинка представляет собой стриминговый плеер, располагающийся на боковой панели браузера. Как и в случае с мессенджерами, новинка представляет собой обычную вкладку с веб-версией плеера с официального сайта сервиса.

На данный момент поддерживается три сервиса — Spotify, Apple Music и YouTube Music. Никто ничего не обещал, но очевидно, что в будущем список поддерживаемых сервисов расширится.

Плеер в Opera

Хорошо, что для управления воспроизведением не нужно открывать плеер — достаточно воспользоваться мини-плеером, который появляется при наведении курсора мыши на значок функции. Также доступно управление воспроизведением клавишами мультимедиа-клавиатуры.