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Opera 72.0.3815.378 — обновление со встроенным стриминговым аудиоплеером18.11.2020

Opera 72.0.3815.378 — обновление со встроенным стриминговым аудиоплеером

Выпущено очередное обновление браузера Opera. Не смотря на промежуточный номер версии, в этот выпуск добавлено заметное нововведение — стриминговый плеер.

В новую версию с номером 72.0.3815.378 в браузер включена функция аудиоплеера. Новинка представляет собой стриминговый плеер, располагающийся на боковой панели браузера. Как и в случае с мессенджерами, новинка представляет собой обычную вкладку с веб-версией плеера с официального сайта сервиса.

На данный момент поддерживается три сервиса — Spotify, Apple Music и YouTube Music. Никто ничего не обещал, но очевидно, что в будущем список поддерживаемых сервисов расширится.

Плеер в Opera
Плеер в Opera

Хорошо, что для управления воспроизведением не нужно открывать плеер — достаточно воспользоваться мини-плеером, который появляется при наведении курсора мыши на значок функции. Также доступно управление воспроизведением клавишами мультимедиа-клавиатуры.

Скачать Opera 72.0.3815.378 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 72.0.3815.378 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 72.0.3815.378 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 72.0.3815.378 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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