Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.

Это вполне стандартное обновление, включающее набор небольших улучшений и обновляющее сторонние компоненты плеера. В этом выпуске произведен ряд изменений для горячих клавиш, улучшена работа с M3U-плейлистами, предпринята пара изменений в поведении плеера, предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.

Интерфейс Media Player Classic Home Cinema 1.9.8

Что нового в Media Player Classic 1.9.8