Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.
Это вполне стандартное обновление, включающее набор небольших улучшений и обновляющее сторонние компоненты плеера. В этом выпуске произведен ряд изменений для горячих клавиш, улучшена работа с M3U-плейлистами, предпринята пара изменений в поведении плеера, предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.
Что нового в Media Player Classic 1.9.8
- Обновлен компонент LAV Filters до версии 0.74.1-75-gb1db4.
- Обновлена библиотека MediaInfo до версии 20.09.
- Теперь в списке горячих клавиш повторяющиеся горячие клавиши подсвечиваются.
- Добавлена поддержка использования модификаторов «Ctrl/Alt/Shift» для действий с помощью мыши.
- Переназначено сочетание «CTRL+Колесико мыши». Раньше отвечало за громкость, а теперь за перемотку ролика.
- Улучшен парсинг M3U-плейлистов.
- Теперь потоковые плейлисты HLS M3U обрабатываются напрямую компонентом LAV Splitter.
- В меню настройки скорости воспроизведения добавлен новый пункт для указания конкретной скорости.
- Теперь поиск субтитров через сервис OpenSubtitles также ищет по имени файла, если не находит совпадений по хэшу.
- Улучшен обход региональной защиты DVD.
- Теперь опция запуска файлов в полноэкранном режиме работает только для файлов с видео.
- Улучшено отображение интернет-адресов в заголовке.
- Очень длинные пункты списка последних файлов теперь сокращаются для лучшего отображения меню.
- В расширенные настройки добавлен пункт «ShowLangInStatusbar», отвечающий за отображения языка аудио и субтитров.
- Улучшена поддержка внешних субтитров WebVTT.
- Исправлены различные ошибки.