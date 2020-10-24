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Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 — очередное обновление популярного видеоплеера24.10.2020

Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 — очередное обновление популярного видеоплеера

Выпущена обновленная версия популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.

Это вполне стандартное обновление, включающее набор небольших улучшений и обновляющее сторонние компоненты плеера. В этом выпуске произведен ряд изменений для горячих клавиш, улучшена работа с M3U-плейлистами, предпринята пара изменений в поведении плеера, предпринято множество мелких улучшений и исправлены ошибки.

Интерфейс Media Player Classic Home Cinema 1.9.8
Интерфейс Media Player Classic Home Cinema 1.9.8

Что нового в Media Player Classic 1.9.8

  • Обновлен компонент LAV Filters до версии 0.74.1-75-gb1db4.
  • Обновлена библиотека MediaInfo до версии 20.09.
  • Теперь в списке горячих клавиш повторяющиеся горячие клавиши подсвечиваются.
  • Добавлена поддержка использования модификаторов «Ctrl/Alt/Shift» для действий с помощью мыши.
  • Переназначено сочетание «CTRL+Колесико мыши». Раньше отвечало за громкость, а теперь за перемотку ролика.
  • Улучшен парсинг M3U-плейлистов.
  • Теперь потоковые плейлисты HLS M3U обрабатываются напрямую компонентом LAV Splitter.
  • В меню настройки скорости воспроизведения добавлен новый пункт для указания конкретной скорости.
  • Теперь поиск субтитров через сервис OpenSubtitles также ищет по имени файла, если не находит совпадений по хэшу.
  • Улучшен обход региональной защиты DVD.
  • Теперь опция запуска файлов в полноэкранном режиме работает только для файлов с видео.
  • Улучшено отображение интернет-адресов в заголовке.
  • Очень длинные пункты списка последних файлов теперь сокращаются для лучшего отображения меню.
  • В расширенные настройки добавлен пункт «ShowLangInStatusbar», отвечающий за отображения языка аудио и субтитров.
  • Улучшена поддержка внешних субтитров WebVTT.
  • Исправлены различные ошибки.

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 (64-бит)

БесплатноРазмер: 16.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic Home Cinema 1.9.8 (32-бит)

БесплатноРазмер: 15.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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