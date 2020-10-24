Air Explorer 4.0.0 — новая версия программы для работы с облачными хранилищами

Выпущено обновление Air Explorer, программы для работы с облачными хранилищами.
Air Explorer позволяет работать со многими облачными хранилищами из единого интерфейса. Предоставляет полный спектр функций для обмена файлами между локальным компьютером и облачными хранилищами. Поддерживается синхронизация, есть мощный планировщик с массой настроек и ряд дополнительных удобств. Программа поддерживает около 20-ти облачных хранилищ, а также WebDAV и FTP.
Что нового в Air Explorer 4.0.0
- Реализована многопоточная синхронизация. Теперь можно добавить несколько задач в рамках одной синхронизации. Если используются разные облачные хранилища, то задачи синхронизации и сравнения выполняются параллельно.
- Добавлены новые фильтры для включения или исключения: размер, данные, имя.
- Добавлена поддержка OpenDrive.
- В окно синхронизации добавлен новый фильтр для отображения или исключения пунктов.
- В окно синхронизации добавлено приблизительное время, оставшееся до завершения процесса синхронизации.
- Улучшена производительность синхронизации.
- Добавлена возможность разбить логи по размеру.
- Улучшена сортировка файлов по именам и номерам.
- В список поиска добавлено меню настроек.
- В планировщик добавлен параметр пропускной способности.
- Добавлена дополнительная информация в логе, если не загружается папка Microosft OneDrive.
- Улучшена совместимость с хранилищами WebDAV.
- Обновлены корейская и японская локализации.
- Исправлены ошибки.