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Air Explorer 4.0.0 — новая версия программы для работы с облачными хранилищами24.10.2020

Air Explorer 4.0.0 — новая версия программы для работы с облачными хранилищами

Выпущено обновление Air Explorer, программы для работы с облачными хранилищами.

Air Explorer позволяет работать со многими облачными хранилищами из единого интерфейса. Предоставляет полный спектр функций для обмена файлами между локальным компьютером и облачными хранилищами. Поддерживается синхронизация, есть мощный планировщик с массой настроек и ряд дополнительных удобств. Программа поддерживает около 20-ти облачных хранилищ, а также WebDAV и FTP.

Интерфейс Air Explorer
Интерфейс Air Explorer

Что нового в Air Explorer 4.0.0

  • Реализована многопоточная синхронизация. Теперь можно добавить несколько задач в рамках одной синхронизации. Если используются разные облачные хранилища, то задачи синхронизации и сравнения выполняются параллельно.
  • Добавлены новые фильтры для включения или исключения: размер, данные, имя.
  • Добавлена поддержка OpenDrive.
  • В окно синхронизации добавлен новый фильтр для отображения или исключения пунктов.
  • В окно синхронизации добавлено приблизительное время, оставшееся до завершения процесса синхронизации.
  • Улучшена производительность синхронизации.
  • Добавлена возможность разбить логи по размеру.
  • Улучшена сортировка файлов по именам и номерам.
  • В список поиска добавлено меню настроек.
  • В планировщик добавлен параметр пропускной способности.
  • Добавлена дополнительная информация в логе, если не загружается папка Microosft OneDrive.
  • Улучшена совместимость с хранилищами WebDAV.
  • Обновлены корейская и японская локализации.
  • Исправлены ошибки.

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БесплатноРазмер: 402 КбОС: WindowsСтабильная версия

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