Air Explorer 4.0.0 — новая версия программы для работы с облачными хранилищами

Выпущено обновление Air Explorer, программы для работы с облачными хранилищами.

Air Explorer позволяет работать со многими облачными хранилищами из единого интерфейса. Предоставляет полный спектр функций для обмена файлами между локальным компьютером и облачными хранилищами. Поддерживается синхронизация, есть мощный планировщик с массой настроек и ряд дополнительных удобств. Программа поддерживает около 20-ти облачных хранилищ, а также WebDAV и FTP.

Интерфейс Air Explorer

Что нового в Air Explorer 4.0.0