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Microsoft Edge для Linux — выпущена первая тестовая сборка21.10.2020

Microsoft Edge для Linux — выпущена первая тестовая сборка

Компания Microsoft выпустила первую публичную тестовую версию браузера Microsoft Edge для операционной системы GNU/Linux.

Первой тестовой версией Edge для Linux стала сборка с Dev-канала с номером 88.0.673.0, выпущенная наряду с обычным обновлением тестовых сборок для прочих операционных систем.

В общем и целом, Linux-версия Microsoft Edge должна вести себя как и Windows-версия. Исключение составляет несколько еще нереализованных особенностей. К примеру на данный момент, поддерживаются только локальные учетные записи, а вход через учетные записи Microsoft или AAD пока не реализован.

На данный момент Linux-версия Edge официально совместима со следующими дистрибутивами GNU/Linux: Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE.

Microsoft планирует выпуск еженедельных сборок Edge для Linux в соответствии с типичным планом выпуска обновлений Dev-канала.

Скачать Microsoft Edge 88 Dev для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 83.8 МбОС: GNU/LinuxТестовая версия

Скачать Microsoft Edge 88 Dev для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 84.2 МбОС: GNU/LinuxТестовая версия

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