VLC для Android 3.3 — крупное обновление популярного мобильного медиаплеера

VideoLAN — разработчик популярнейшего десктопного видеоплеера VLC Media Player и прочих свободных компонентов для работы с видео выпустил крупное обновление Android-версии своего медиаплеера. Это достаточно крупное обновление, включающее набор интересных функциональных изменений.

Обновленный интерфейс — первое, на что обратит внимание пользователь. Изменению подверглось оформление, которые выглядит более современно, а также структура некоторых элементов управления. Белый цвет стал преобладать над фирменным оранжевым, увеличено расстояние между элементами интерфейса, изменены некоторые иконки. Основной элемент навигации — верхнее меню доступа к основным разделам заменено на развернутую нижнюю панель, что должно быть удобнее при работе с плеером одной рукой, а также не требует лишнего нажатия для доступа к разделам. Обновленный экран выбора директорий также стал проще и удобней. Переработано оформление самого плеера, в том числе и органов управления воспроизведением.

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В новой версии VLC для Android предпринята масса функциональных улучшений. Создание собственных групп для роликов, новые интерфейсы для загрузки и выбора субтитров, возможность отображения прогресса всей очереди воспроизводимого аудио, обновленная функция настройки синхронизации аудио с субтитрами, измененная функция AB-повтора, запоминание позиции воспроизведения DVD и Blu-ray и множество прочих улучшений.

Отдельно можно отметить новый раздел с технической информацией о воспроизводимом ролике. Отображается как основная информация о ролике, так и битрейт в виде графика. Она может отображаться прямо во время воспроизведения. Также важно упомянуть новый элемент для быстрой отправки ролика контактам в социальных сетях и подобных сервисах. Новинка располагается в верхнем меню экрана выбора видео.

А ещё это обновление исправляет массу ошибок и недоработок.

Будьте внимательны! VLC 3.3 выпущен несколько дней назад, но обновление через Google Play до сих пор может быть недоступно некоторым пользователям. Нужно либо подождать, либо загрузить APK с официального сайта разработчика.