Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow

Выпущено крупное обновление мобильной Opera. Opera для Android 60 является интересным обновлением, включающим ряд полезных нововведений и улучшений.

Во-первых, в этой версии упрощен доступ к синхронизации данных браузера между разными устройствами. Теперь пользователь может связать устройства для синхронизации, просто отсканировав QR-код. При этом не требуется ни регистрация, ни ввод каких бы то ни было данных. Стандартный доступ к синхронизации через учетную запись тоже никуда не делся и является альтернативой новому способу.

Интерфейс Opera для Android Вход в синхронизацию через QR-код Opera Flow

Вторым важным нововведением является включение в Opera для Android поддержки функции Flow. Напомню, что это своего рода записная книжка, которая представляет собой ленту записей (на память или с целью передачи на другое устройство) и может содержать как текст, так изображения и ссылки. До сих пор функция была доступа только в десктопной Opera и мобильном браузере Opera Touch, между которыми она и синхронизировалась. По какому-то недоразумению, Flow пришел в обычную мобильную Оперу только теперь.

Кроме этого, на главную страницу добавлен новый раздел с рекомендуемыми сайтами. Это, по мнению разработчиков, должно оживить статичный экран. Он расположен под экспресс-панелью и предлагает набор сайтов, которые могут заинтересовать пользователя.