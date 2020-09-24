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Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow24.09.2020

Opera для Android 60 — упрощенная синхронизация и поддержка Flow

Выпущено крупное обновление мобильной Opera. Opera для Android 60 является интересным обновлением, включающим ряд полезных нововведений и улучшений.

Во-первых, в этой версии упрощен доступ к синхронизации данных браузера между разными устройствами. Теперь пользователь может связать устройства для синхронизации, просто отсканировав QR-код. При этом не требуется ни регистрация, ни ввод каких бы то ни было данных. Стандартный доступ к синхронизации через учетную запись тоже никуда не делся и является альтернативой новому способу.

Интерфейс Opera для Android
Интерфейс Opera для Android
Вход в синхронизацию через QR-код
Вход в синхронизацию через QR-код
Opera Flow
Opera Flow

Вторым важным нововведением является включение в Opera для Android поддержки функции Flow. Напомню, что это своего рода записная книжка, которая представляет собой ленту записей (на память или с целью передачи на другое устройство) и может содержать как текст, так изображения и ссылки. До сих пор функция была доступа только в десктопной Opera и мобильном браузере Opera Touch, между которыми она и синхронизировалась. По какому-то недоразумению, Flow пришел в обычную мобильную Оперу только теперь.

Кроме этого, на главную страницу добавлен новый раздел с рекомендуемыми сайтами. Это, по мнению разработчиков, должно оживить статичный экран. Он расположен под экспресс-панелью и предлагает набор сайтов, которые могут заинтересовать пользователя.

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БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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