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Opera GX 71 — в геймерский браузер добавлена фоновая музыка17.09.2020

Opera GX 71 — в геймерский браузер добавлена фоновая музыка

Выпущено очередное заметное обновление Opera GX — специальной версии браузера Opera, ориентированной на геймеров и предлагающей особенный интерфейс и ряд оригинальных функций.

Ключевое нововведение Opera GX 71 — функция музыкального сопровождения. В Opera GX уже был набор специфичных звуковых эффектов для разных функций браузера, а теперь пользователя будет сопровождать ещё и фоновая музыка. Музыкальный фон адаптивен — интенсивность музыкального сопровождения зависит от активности использования браузера и ее темп может как нарастать, так и снижаться. Если пользователь активно взаимодействует с программой — музыкальный фон нарастает, а в случае отсутствия активности или приостановки работы — постепенно снижается до полного затухания звука. Разработчики обещают иммерсивный эффект и полное погружение в работу с программой за счёт этого нововведения.

Впрочем, если новинка неинтересна, то пользоваться ей необязательно, тем более, по умолчанию она отключена.

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Ряд других нововведений Opera GX 71 пришли в браузер из обычной Opera — быстрый доступ к сервису Twitter через боковую панель браузера (в дополнение к другим сервисам и мессенджерам), виджет погоды на главной странице браузера, новые значки для рабочих пространств, функция поиска по вкладкам с поиском по содержанию страницы и несколько прочих мелочей.

Скачать Opera GX 71 (64-бит)

БесплатноРазмер: 71.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Скачать Opera GX 71 (32-бит)

БесплатноРазмер: 68.4 МбОС: WindowsТестовая версия

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