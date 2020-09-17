Opera GX 71 — в геймерский браузер добавлена фоновая музыка

Выпущено очередное заметное обновление Opera GX — специальной версии браузера Opera, ориентированной на геймеров и предлагающей особенный интерфейс и ряд оригинальных функций.

Ключевое нововведение Opera GX 71 — функция музыкального сопровождения. В Opera GX уже был набор специфичных звуковых эффектов для разных функций браузера, а теперь пользователя будет сопровождать ещё и фоновая музыка. Музыкальный фон адаптивен — интенсивность музыкального сопровождения зависит от активности использования браузера и ее темп может как нарастать, так и снижаться. Если пользователь активно взаимодействует с программой — музыкальный фон нарастает, а в случае отсутствия активности или приостановки работы — постепенно снижается до полного затухания звука. Разработчики обещают иммерсивный эффект и полное погружение в работу с программой за счёт этого нововведения.

Впрочем, если новинка неинтересна, то пользоваться ей необязательно, тем более, по умолчанию она отключена.

***

Ряд других нововведений Opera GX 71 пришли в браузер из обычной Opera — быстрый доступ к сервису Twitter через боковую панель браузера (в дополнение к другим сервисам и мессенджерам), виджет погоды на главной странице браузера, новые значки для рабочих пространств, функция поиска по вкладкам с поиском по содержанию страницы и несколько прочих мелочей.