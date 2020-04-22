Vivaldi для Android — первая стабильная версия нового мобильного браузера

Вместе с релизом Vivaldi 3.0 для компьютера, вышла давно ожидаемая первая стабильная версия мобильного браузера Vivaldi для Android.

Долгожданная мобильная версия Vivaldi призвана осчастливить не только пользователей Vivaldi для компьютера, которые теперь могут иметь один и тот же браузер на всех устройствах, но и помочь браузеру приобрести новую аудиторию. Основной функционал новинки сопоставим с другими мобильными браузерами и обеспечивает такой же пользовательский опыт, как и конкуренты, а небольшие особенности добавляют ряд удобств, которые могут заинтересовать новых пользователей.

Интерфейс Vivaldi для Android Интерфейс без вкладок Главное меню

Главные особенности Vivaldi для Android:

Главная панель и вкладки. Заметной особенностью интерфейса Vivaldi для Android является главная панель браузера — такая же, как в настольных браузерах — содержит прокручиваемую горизонтальную ленту с набором вкладок, что позволяет быстро переходить по открытым сайтам. Конечно, такая панель вкладок лучше всего смотрится на крупных экранах, но выглядит вполне работоспособно даже на обычном телефоне с портретной ориентацией экрана. Если же панель вкладок занимает слишком много места, то ее можно вовсе отключить. Важно отметить, что эта особенность не исключила, стандартный для мобильных браузеров, экран со списком вкладок, который кому-то будет более удобен.

Заметной особенностью интерфейса Vivaldi для Android является главная панель браузера — такая же, как в настольных браузерах — содержит прокручиваемую горизонтальную ленту с набором вкладок, что позволяет быстро переходить по открытым сайтам. Конечно, такая панель вкладок лучше всего смотрится на крупных экранах, но выглядит вполне работоспособно даже на обычном телефоне с портретной ориентацией экрана. Если же панель вкладок занимает слишком много места, то ее можно вовсе отключить. Важно отметить, что эта особенность не исключила, стандартный для мобильных браузеров, экран со списком вкладок, который кому-то будет более удобен. Интерфейс. Схож с настольной версией: цвет шапки автоматически подстраивается под цвет сайта; адресная строка размещена в верхней части экрана; внизу присутствуют кнопки «Экспересс-панели», перехода назад/вперед, экрана вкладок и боковой панели, которая содержит данные пользователя.

Схож с настольной версией: цвет шапки автоматически подстраивается под цвет сайта; адресная строка размещена в верхней части экрана; внизу присутствуют кнопки «Экспересс-панели», перехода назад/вперед, экрана вкладок и боковой панели, которая содержит данные пользователя. Блокировщик рекламы. В Vivaldi для Android есть встроенный блокировщик рекламы и отслеживающих трекеров. Два режима работы позволяют, как блокировать только трекеры, так и трекеры и рекламу. Доступны различные списки блокировок, а также пользовательский список сайтов-исключений на которых блокировка работать не будет.

В Vivaldi для Android есть встроенный блокировщик рекламы и отслеживающих трекеров. Два режима работы позволяют, как блокировать только трекеры, так и трекеры и рекламу. Доступны различные списки блокировок, а также пользовательский список сайтов-исключений на которых блокировка работать не будет. Синхронизация. Разумеется, Vivaldi для Android может синхронизироваться с настольной версией браузера. Для этого используется собственный механизм, функционирующий через серверы разработчика и предающий данные в зашифрованном виде. Доступна синхронизация закладок, «Экспресс-панели», паролей, данных веб-форм для автозаполнения, истории посещений и, конечно же, заметок.

Разумеется, Vivaldi для Android может синхронизироваться с настольной версией браузера. Для этого используется собственный механизм, функционирующий через серверы разработчика и предающий данные в зашифрованном виде. Доступна синхронизация закладок, «Экспресс-панели», паролей, данных веб-форм для автозаполнения, истории посещений и, конечно же, заметок. Заметки. Функция создания заметок, хорошо известная пользователям настольной версии, перекочевала и в мобильную. Она позволяет быстро создавать заметки на память, не нуждаясь в дополнительной программе. Доступ к заметкам осуществляется через одни из разделов боковой панели или главное меню браузера. Также пользователь может выделить любой текст на странице и браузер предложит создать из него заметку, что крайне удобно. На данный момент функция поддерживает создание заметок, содержащих только текст.

Функция создания заметок, хорошо известная пользователям настольной версии, перекочевала и в мобильную. Она позволяет быстро создавать заметки на память, не нуждаясь в дополнительной программе. Доступ к заметкам осуществляется через одни из разделов боковой панели или главное меню браузера. Также пользователь может выделить любой текст на странице и браузер предложит создать из него заметку, что крайне удобно. На данный момент функция поддерживает создание заметок, содержащих только текст. Создание скриншотов. Vivaldi для Android умеет создавать скриншоты. Поддерживается создание снимка как только видимой части экрана, так и всей длинной страницы.

Vivaldi для Android умеет создавать скриншоты. Поддерживается создание снимка как только видимой части экрана, так и всей длинной страницы. Боковая панель. Боковая панель доступна в нижней панели браузера и открывает раздел данных пользователя. Он поделен на 4 секции: закладки, история посещений, заметки и загруженные файлы.

Боковая панель доступна в нижней панели браузера и открывает раздел данных пользователя. Он поделен на 4 секции: закладки, история посещений, заметки и загруженные файлы. Достаточно широкий ассортимент настроек.

Остается добавить, что браузер будет работать на любом устройстве с операционной системой Android версии 5.0+.