Vivaldi 3.0 — обновление со встроенным блокировщиком рекламы

Выпущено крупное обновление альтернативного браузера Vivaldi для компьютера. Кроме того, вышла первая стабильная версия мобильной версии Vivaldi — прочитайте об этом в соседней новости.

Блокировщик рекламы и отслеживающих трекеров — главное нововведение Vivaldi 3.0. Браузер подтягивается к конкурентам и включает популярную функцию, по которой давно тосковали пользователи браузера. Нативный блокировщик имеет два режима — блокировка трекеров и блокировка трекеров и рекламы. Доступен выбор используемых списков блокировки, а также возможность вносить отдельные сайты в исключения для отключения блокировщика. Вначале адресной строки доступен новый значок щита, которые вызывает лаконичное окошко, содержащее выбор режима блокировки, а также список заблокированных рекламных объявлений и трекеров.

Новинка обязательно обрадует пользователей, обеспокоенных проблемой отслеживания их перемещения в интернете и желающих оградить себя от рекламных предложений.

Блокировщик рекламы в Vivaldi 3.0

Часы — еще одно нововведение Vivaldi 3.0. Они располагаются на нижней панели браузера и включают таймер и будильник. Функция рассчитана на напоминание пользователю о различных событиях. К примеру, чтобы он, увлеченный веб-серфингом, не забыл пообедать или позвонить родителям. Доступно создание сразу нескольких таймеров и будильников; каждому можно присвоить название, которое пояснит, что именно означает сигнал.

Часы

В Vivaldi 3.0 есть несколько мелочей, касающихся функции открепления окошка с видео от видеоплеера. Туда добавлен ползунок для навигации по ролику, а клавиши со стрелками позволят переходить вперед и назад. Также добавлена новая настройка, позволяющая скрыть кнопку открепления видео от основного веб-плеера.

Кроме того, стоить отметить новую возможность перехода по ссылкам на странице, с использованием только клавиатуры — зажатая клавиша «Shift» позволяет переходить по ссылкам с помощью клавиш со стрелками.