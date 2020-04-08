Google Chrome 81 — обновление с функцией группировки вкладок и новыми API

С некоторой задержкой компания Google выпустила Google Chrome 81 — новую версию своего браузера.

В этот выпуск включена функция группировки вкладок. Новинка позволяет создавать визуальные разграничители, группирующие вкладки. Это полезно при наличии большого количества открытых сайтов и позволяет организовывать визуальный порядок. Группы вкладок выделяются цветным маркером и нижней полосой, что дает возможность определить нужную группу среди прочих вкладок. Пользователь может сгруппировать открытые вкладки по темам или разграничить работу и развлечения. Удобно сложить в одну группу сайты при поиске товара в магазине или чтения статей по определенной тематике.

Группировка вкладок в Google Chrome 81

Нужно уточнить, что это не традиционные вкладки-боксы, включающие несколько сайтов, как это бывает в других программах, а всего лишь визуальный ориентир, который не дает возможности сэкономить место на главной панели браузера.

Будьте внимательны! На данный момент функция группировки вкладок может присутствовать не у всех пользователей. Из-за постепенного развертывания функциональных нововведений и традиционного отсутствия исчерпывающей информации от разработчика нет полной уверенности во включении этого нововведения в качестве базового функционала, доступного всем пользователям.

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В Google Chrome 81 продолжается изменение работы браузера со смешанным контентом. Это когда на HTTPS-странице присутствуют элементы, загружаемые по незащищенному HTTP-соединению. В прошлую версию включен механизм обновления HTTP-соединения до HTTPS для встроенных видео- и аудио-элементов. В этом же выпуске добавлено тоже самое для графических изображений. Как и в случае с видео/аудио, если обновление протокола соединения невозможно, то незащищённый контент будет заблокирован.

Также, как обычно, свежая версия Google Chrome включает поддержку новейших веб-технологий и добавляет в браузер новые API для реализации более функциональных сайтов и веб-приложений. Кроме того, это обновление устраняет 32 проблемы в безопасности браузера и исправляет прочие ошибки.