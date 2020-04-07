ICQ New — реинкарнация Аськи с новым дизайном, публичными чатами и каналами

Компания Mail.ru выпустила ICQ New — полностью новую версию мессенджера ICQ.

ICQ — легендарный, но ныне всеми забытый сервис обмена сообщениями, имевший огромную популярность 15—20 лет назад. Разрабатывался и поддерживался компанией Mirabilis, после перешел к AOL, а на закате популярности — к Mail.ru. Более 10-ти лет назад совсем сдал позиции и растерял всю аудиторию. Рост популярности Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger, остановка развития функциональности и проблемы со входом в сеть под старыми учётными записями подписали мессенджеру приговор.

ICQ New — это реинкарнация программы с целью обновления имиджа и включения в мессенджер ряда современных функций. Разработчики рассчитывают на приток аудитории благодаря следующим особенностям: новый дизайн, улучшенные звонки, групповые чаты и каналы, быстрые ответы и автоматический перевод аудиосообщений в текст. Для загрузки доступны версии для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. И да, у Аськи изменился логотип — из фирменного цветка пропал традиционный красный лепесток, символизирующий состояние оффлайн.

Важно отметить, что войти в мессенджер можно только с использованием телефонного номера — похоже, что поддержка старых юинов (UIN — номер пользователя в ICQ) упразднена окончательно.

Интерфейс ICQ New

Ключевые нововведения ICQ New

Полностью новый дизайн — новое, более современное оформление и обновленная структура.

Значительно переработанная голосовая и видео-связь. Обещаны качественные звонки и стабильная связь. Поддержка конференций до 30-ти собеседников.

Новая система групповых чатов, позволяющая организовывать общение с несколькими десятками тысяч пользователей. Каналы, традиционно предлагающие ленты новостей и прочих сообщений. Любой пользователь может создать свой канал или подписаться на чужие. Там же есть боты, полезные для выполнения различных задач. В общем, востребованный набор по опыту Телеграма.

Автоматическая расшифровка аудио-сообщений — любопытное нововведение, предлагающее переводить голосовые сообщения в текст. Если пользователю неудобно слушать сообщение, он сможет получить его в виде текста.

Быстрые ответы — функция, предлагающая готовые ответы. Она анализирует полученное сообщение и предлагает уже готовый ответ. К примеру, на вопрос «Ты идешь? » Предлагается два готовых ответа — «Да» и « Нет». Также для ответа предлагаются различные стикеры. Обязательно понравится казуальным пользователям.

Можно скачать ICQ New для всех популярных платформ: Windows, GNU/Linux, Android и iOS; также есть обновленный веб-клиент.