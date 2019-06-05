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WhatsApp

0.3.3328

WhatsApp — общение для миллиарда пользователей

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WhatsApp — это суперпопулярный и полностью бесплатный сервис обмена текстовыми сообщениями с аудиторией более миллиарда пользователей. Сервис ориентирован, главным образом, на мобильные устройства, но с недавних пор существует и WhatsApp для компьютера (для операционных систем Windows и Mac OS).

В программе присутствует почти полный перечень функций сервиса: текстовые сообщения; передача фотографий, видео и документов; запись и передача голосовых сообщений. В отличии от стандартного мобильного приложения, в настольной версии отсутствует лишь функция голосовых вызовов.

Windows-версия WhatsApp намертво привязана к основной, мобильной версии программы. Завести аккаунт имея лишь версию для компьютера никак нельзя - авторизация происходит через телефон с уже установленным на нем WhatsApp. Более того, если телефон окажется отключенным, то и компьютерная версия работать не будет (из-за отсутствия синхронизации), а это значительный минус.

Напомню, что основные конкуренты, приложения в лице Telegram и Viber, тоже имеют версии для компьютера.

Что нового в WhatsApp 0.3.3328:

Исправлены ошибки.

Скриншот WhatsApp 1
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 05.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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