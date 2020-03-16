SumatraPDF 3.2 — первое обновление популярного PDF-ридера за 4 года

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu). Это первое обновление программы за почти 4 года — предыдущий стабильный выпуск программы был выпущен летом 2016 года.

Главные улучшения SumatraPDF 3.2 могут быть неочевидны, так как касаются внутреннего устройства программы. В этой версии обновлена сторонняя библиотека MuPDF — ключевой компонент программы, полностью отвечающий за обработку документа. Обновление MuPDF до последней версии исправляет ошибки и повышает производительность программы.

Интерфейс SumatraPDF 3.2

В этом выпуске добавлена возможность открытия нескольких окон, каждое из которых может содержать отдельный набор вкладок. Это может быть полезно для сравнения документов при параллельном размещении на экране двух окон. В главное меню программы добавлен пункт для открытия дополнительного окна, также для этого добавлено сочетание клавиш «CTRL+N». Для быстрого открытия второго окна с текущим документом можно использовать сочетание «CTRL+SHIFT+N».

Улучшена работа с избранным. В контекстное меню документа (правый клик на документ) добавлены пункты его включения в избранное и отображения/скрытия боковой панели избранных документов. Также в контекстное меню закладок добавлен пункт для включения отмеченных закладок в избранное.

Важно отметить, что вместе с этим выпуском упраздняется поддержка операционной системы Windows XP. Для работы SumatraPDF 3.2 требуется, как минимум, Windows Vista. Для работы программы в Windows XP разработчик предлагает не обновляться и использовать SumatraPDF 3.1.2.