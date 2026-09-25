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MuPDF

1.28.5

Скачать простой инструмент для просмотра PDF

Open Source Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

MuPDF — это максимально простой инструмент для просмотра документов в популярном формате PDF, а также в форматах XPS, EPUB, CBZ и MOBI.

Это крайне простое приложение: при запуске программы появляется стандартное окно проводника Windows для выбора документа для просмотра. Весь интерфейс программы, это только само окно с просматриваемым документом. Никаких настроек не предусмотрено, а управлять просмотром можно только с помощью набора горячих клавиш.

MuPDF основывается на своей собственной разработке движка для отрисовки документа, которая, как заявляют разработчики, отличается высоким качеством и скоростью. Важно отметить, что именно MuPDF используется некоторыми популярными PDF-ридерами в качестве основы (например, Sumatra PDF). При том, что в программе нет никаких дополнительных функций, скорость запуска и рендеринга, действительно достойны всяческих похвал. К качеству обработки документов тоже нет никаких претензий.

MuPDF не требует установки, распространяется абсолютно бесплатно и не содержит рекламы.

Скриншот MuPDF 1 Скриншот MuPDF 2

Что нового в последних версиях MuPDF:

  • Добавлена поддержка сохранения в формат MOBI.
  • Добавлен Story API для создания PDF-документов из текста с форматированием.
  • Добавлен API для создания, редактирования и удаления ссылок в документах.
  • Добавлена поддержка пользовательских изображений для печатей (аннотация Stamp).
  • Добавлена поддержка цветов у фигуры полигон (аннотация Polygon).
  • Добавлена поддержка окончания строки для фигуры ломаная линия (аннотация Polyline).
  • Улучшено сохранение SVG.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о MuPDF

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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