MuPDF — это максимально простой инструмент для просмотра документов в популярном формате PDF, а также в форматах XPS, EPUB, CBZ и MOBI.

Это крайне простое приложение: при запуске программы появляется стандартное окно проводника Windows для выбора документа для просмотра. Весь интерфейс программы, это только само окно с просматриваемым документом. Никаких настроек не предусмотрено, а управлять просмотром можно только с помощью набора горячих клавиш.

MuPDF основывается на своей собственной разработке движка для отрисовки документа, которая, как заявляют разработчики, отличается высоким качеством и скоростью. Важно отметить, что именно MuPDF используется некоторыми популярными PDF-ридерами в качестве основы (например, Sumatra PDF). При том, что в программе нет никаких дополнительных функций, скорость запуска и рендеринга, действительно достойны всяческих похвал. К качеству обработки документов тоже нет никаких претензий.

MuPDF не требует установки, распространяется абсолютно бесплатно и не содержит рекламы.