SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений10.03.2020

Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

В Firefox 74 предпринят ряд разноплановых улучшений, изменений и исправлений:

  • Отключена поддержка устаревших версий протокола TLS — 1.0 и 1.1 (оба признаны устаревшими в этом году). На сайтах, не поддерживающих TLS 1.2 и старше, будет отображаться страница с ошибкой;
  • Добавлена поддержка импорта пользовательских данных (закладок, истории и прочего) из нового Microsoft Edge на основе Chromium;
  • В менеджер паролей Lockwise добавлена возможность сортировки по алфавиту в обратном порядке (Я—А);
  • Теперь расширения, установленные внешними программами, могут быть удалены через функцию управления дополнениями (страница about:addons). В будущем сторонним программам будет запрещено устанавливать любые расширения;
  • Теперь сочетание клавиш «Ctrl+I» вызывает окно с информацией о просматриваемой веб-странице, а не боковую панель закладок как это было в прошлых версиях. Сочетание «Ctrl+B» по-прежнему открывает боковую панель закладок;
  • Повышена конфиденциальность при видео- и аудио-звонках через WebRTC. Это обеспечивается поддержкой mDNS ICE и случайным идентификационным номером, который маскирует IP-адрес пользователя;
  • Теперь при загрузке видео в Instagram в пакетном режиме кнопка перехода в режим «Картинка в картинке» располагается над кнопкой «Далее». То есть, теперь она не перекрывает собой орган управления переходом между рядом загружаемых элементов;
  • Исправлены различные ошибки.

Кроме того, разработчики объявляют об обновлении важного расширения Facebook Container, которое противодействует отслеживанию пользователя социальной сетью Facebook благодаря блокировке виджетов (лайки, формы входа, комментарии) на сторонних сайтах. Теперь пользователь может добавлять в список исключений любые сайты, на которых требуется работоспособность виджетов Facebook.

Как обычно, обновление программы произойдет автоматически или с помощью обновленного дистрибутива.

Скачать Firefox 74 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 74 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 74 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 74 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

CCleaner 5.64 — последняя версия для Windows XP и новый инструмент «Проверка здоровья»

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64