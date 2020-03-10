Firefox 74 — очередное обновление браузера с рядом заметных изменений

Выпущена очередная версия популярного браузера Firefox.

В Firefox 74 предпринят ряд разноплановых улучшений, изменений и исправлений:

Отключена поддержка устаревших версий протокола TLS — 1.0 и 1.1 (оба признаны устаревшими в этом году). На сайтах, не поддерживающих TLS 1.2 и старше, будет отображаться страница с ошибкой;

Добавлена поддержка импорта пользовательских данных (закладок, истории и прочего) из нового Microsoft Edge на основе Chromium;

В менеджер паролей Lockwise добавлена возможность сортировки по алфавиту в обратном порядке (Я—А);

Теперь расширения, установленные внешними программами, могут быть удалены через функцию управления дополнениями (страница about:addons). В будущем сторонним программам будет запрещено устанавливать любые расширения;

Теперь сочетание клавиш «Ctrl+I» вызывает окно с информацией о просматриваемой веб-странице, а не боковую панель закладок как это было в прошлых версиях. Сочетание «Ctrl+B» по-прежнему открывает боковую панель закладок;

Повышена конфиденциальность при видео- и аудио-звонках через WebRTC. Это обеспечивается поддержкой mDNS ICE и случайным идентификационным номером, который маскирует IP-адрес пользователя;

Теперь при загрузке видео в Instagram в пакетном режиме кнопка перехода в режим «Картинка в картинке» располагается над кнопкой «Далее». То есть, теперь она не перекрывает собой орган управления переходом между рядом загружаемых элементов;

Исправлены различные ошибки.

Кроме того, разработчики объявляют об обновлении важного расширения Facebook Container, которое противодействует отслеживанию пользователя социальной сетью Facebook благодаря блокировке виджетов (лайки, формы входа, комментарии) на сторонних сайтах. Теперь пользователь может добавлять в список исключений любые сайты, на которых требуется работоспособность виджетов Facebook.

Как обычно, обновление программы произойдет автоматически или с помощью обновленного дистрибутива.